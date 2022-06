Cristina Kirchner le dijo a Alberto Fernández: “Te pido que a la lapicera la uses”

Hacía 95 días que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se veían. La puesta en escena en Tecnópolis por los 100 años de YPF achicó la distancia entre los dos y rompió una incomunicación de tres meses. Pero no hizo que resuelvan sus diferencias de fondo, ni que se reconcilien. Ella le reclamó que “use la lapicera” y que no cuide solo los intereses de los grandes empresarios. Entonces él hizo a un lado el discurso que había escrito y le respondió que está entre los que defienden a las mayorías . Cuando el acto terminó, se fueron por separado.

En lo gestual, el encuentro fue ameno arriba y abajo del escenario, según describieron distintos testigos. En algún momento del acto, incluso, intercambiaron comentarios, se rieron y se tomaron de la mano. Pero en sus discursos ambos se pasaron varios mensajes, algunos muy directos.

Cristina proyecó un video del exministro de Economía, Nicolás Dujovne, y logró provocar la risa del Presidente. Pero luego su discurso fue creciendo en intensidad, hasta que se dirigió directamente a Fernández. “Hay que sentarse, no como amigos, sino pidiéndole a las empresas que devuelvan algo al país. Hay un deporte nacional de apoderarse de las reservas del BCRA. Yo te dije la otra vez, Alberto, que vos tenias la lapicera. Lo que te pido es que la uses”, exclamó y se quedó casi sin voz.

Hacía tiempo que un acto no juntaba a importantes figuras del kirchnerismo con los funcionarios de confianza de Fernández, además de gobernadores, intendentes, legisladores y grandes empresarios. Hubo dos ausencias que se sintieron: Máximo Kirchner y Sergio Massa, que fue a un acto en Moreno. “Se quedó tomando mates con los vecinos y se hizo tarde”, dijeron cerca del líder del Frente Renovador.

El Presidente y su vicepresidenta coincidieron al menos 15 minutos en el VIP que se ubicó detrás del cortinado del escenario que montó YPF. Allí, se había armado un espacio reservado para ellos. Charlaron de la historia de Tecnópolis, junto al senador cristinista Oscar Parrilli. Criticaron a Mauricio Macri, porque hace más de diez años no había querido habilitar un lugar en Capital Federal para la feria. Y también hicieron comentarios sobre la petrolera estatal. Todos temas de ocasión.

Cuando se subieron, en la platea hubo un aplauso que se extendió en el tiempo. Fue un recurso que pareció descomprimir la escena, cuando muchos dirigentes intentan, sin mucho éxito, que haya una pacificación en el Frente de Todos.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Pablo González, presidente de YPF Prensa YPF

Cristina aludió, sin nombrarla, a Techint. La vicepresidenta había hecho mención en su discurso al gasoducto Néstor Kirchner y a la relación del Gobierno con la empresa, que interviene en la extracción de gas de Vaca Muerta y en la obra civil, todavía no iniciada, para trasladar ese gas. “Hay que sentarse, no como amigos”, afirmó. “Hay que pedirles que devuelvan... Hay que pedirles que las chapas de laminado las fabriquen acá. Pongan la línea de producción en la Argentina si han ganado fortuna, Alberto”, le enrostró. Cristina se dirigió así al Presidente, que días atrás se reunió con el CEO de la empresa, Paolo Rocca.

Alberto Fernandez en el acto de 100 años de YPF

A su turno, Fernández -que casi siempre improvisa sus discursos- reveló que había traído un texto escrito. Pero los dichos de Cristina lo hicieron correrlo a un lado. Decidió “sumarse a las reflexiones” e improvisar. “Como dijo Cristina, gobernar es administrar la realidad y en la realidad hay conflicto -agregó- Hay quienes defendemos los intereses populares y quienes quieren defender los intereses de unos pocos”, dijo en tono de respuesta.

“En la charla que tuve el otro día con el presidente de Techint… para hablar sin eufemismos… le planteé que hagan su aporte. Ganar no es indecente, lo indecente es que la ganancia quede en manos de unos pocos y se extienda la pobreza en millones”, respondió Fernández a la vicepresidenta. Y volvió a pedir “aunar esfuerzos y trabajar en la unidad”.

Acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis, Participan el Presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la compañía, Pablo González Prensa YPF

El Presidente citó a Luis Alberto Spinetta -”Esta vena hippie mía a Cristina no le gusta”, bromeó- y dijo: “Mañana es mejor”. “Eso no quiere decir que olvidemos la historia”, acotó. Fue un contraste porque, fiel a su estilo, la vicepresidenta había resaltado varias veces las medidas de los 12 años de kirchnerismo.

En el entorno de Fernández aseguraron que el Presidente al final “dijo mucho de lo que había llevado escrito”. El solo hecho de haber preparado sus palabras denotó la sensibilidad de la ocasión para el jefe de Estado. “Estaba bien y conforme”, comentó un colaborador que se fue de Tecnópolis junto al Presidente.

Pese a la evidente tensión, hubo un momento en el que compartieron risas. Fue cuando Fernández recordó un libro que él le había regalado a ella cuando Néstor Kirchner acababa de asumir la presidencia. “En torno a lo político”, de Chantal Mouffe, pareja de Ernesto Laclau, que según relató el Presidente, alude a qué intereses quiere defender cada uno.

El evento fue organizado enteramente por YPF, y los pormenores corrieron por cuenta del área de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing, a cargo del camporista Santiago “Patucho” Álvarez. Fue un evento institucional de una compañía que cumple 100 años, aunque en un escenario por demás significativo para el kirchnerismo.

En las primeras filas se sentaron ministros, gobernadores de las provincias petroleras, diputados y senadores. El canciller Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas -los funcionarios más cuestionados por La Cámpora- se ubicaron con el resto del gabinete en el sector izquierdo de la platea. El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini también se sentó en ese sector. Del otro lado se sentaron juntos a los senadores kirchneristas Parrilli y Anabel Fernández Sagasti junto a Axel Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque, y la diputada Cecilia Moreau, que sorprendió esta semana cuando pidió reemplazar al titular del Palacio de Hacienda. Entre los invitados hubo dueños de las compañías del sector y empresarios de medios.

Prensa YPF

Según pudo reconstruir LA NACION, Patucho cursó la invitación a Presidencia el miércoles al mediodía. La Casa Rosada dijo que sí. Por entonces en Balcarce 50 no sabían quiénes iban a ser todos los invitados, mucho menos si iría o no Cristina. Solo se imaginaban que iba a ser una convocatoria amplia y relevante y que la foto podía colaborar con la pacificación del Frente de Todos. Ese día lo contemplaron como un acto institucional más, en el marco de los festejos por el centenario de la petrolera, aunque deslizaban Fernández ya había cumplido con la conducción de YPF, cuando participó del acto de lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, hace 40 días.

Ayer, pasadas las 16, Cristina le confirmó a los organizadores su presencia. Y todo adquirió otro color, porque lo que iba a ser un acto político significativo se había transformado en el encuentro entre el Presidente y su vice tras tres meses de guerra fría. La Casa Rosada entonces demoró algunas horas la confirmación oficial. “Había que coordinar cuestiones organizativas, cambió el acto, ya no era solo el aniversario de YPF”, explicó a LA NACION un estrecho colaborador presidencial.

Más allá de los detalles de la puesta en escena, los oradores y el cronograma del evento, fue imposible una coordinación sobre el contenido de los discursos. “Eso no existe”, reconocieron. A pesar de que en las distintas terminales del oficialismo hay segundas y terceras líneas que promueven terminar con la dinamita verbal, cuando se ven, Cristina y Fernández no pueden disimular sus profundas diferencias.