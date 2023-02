Aníbal Fernández, sobre la solicitada que destacó el trabajo del Gobierno en Rosario: “No fue mi intención, lo pidió el Presidente”

escuchar

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió este jueves a la violencia vinculada al narcotráfico que se vive en Rosario y ante el reclamo constante de las autoridades tanto provinciales como de la ciudad volvió a remarcar la cantidad de efectivos que enviaron a la zona y también habló sobre la solicitada que publicaron desde el Gobierno días atrás, a través de la cual detallaron todo el trabajo de las fuerzas federales en el lugar.

“Hicimos una solicitada esta semana, no fue mi intención, lo pidió el presidente de la nación. Fue para mostrar los resultados de lo que hicimos. La responsabilidad que tenemos es con la presencia de las fuerzas federales en las tareas más duras”, indicó en diálogo con Radio 10.

El titular de la cartera de Seguridad nacional, uno de los ministros más cercanos a Alberto Fernández, subrayó así que no fue idea suya el comunicado oficial en el que se destacó que el esfuerzo que se hace desde Nación “es muy grande”, y que implica el trabajo de “3693 hombres y mujeres de las fuerzas federales”, todos “profesionales de valía que trabajan a diario aportando lo mejor de sí en las calles de Rosario”.

Las consecuencias del narcotráfico son demasiado dolorosas y no dejan lugar para discusiones sin sentido, ni para el rédito político. El Gobierno nacional trabaja sin campañas de prensa ni marketing, y lejos del show y las bravuconadas mediáticas

Tras distanciarse de la decisión del Presidente, Fernández lanzó críticas a las autoridades locales, sin nombrarlas, y las señaló como responsables del avance de la criminalidad en el territorio: “Nuestro trabajo es muy grande y colisiona con el apuro que tienen algunos, que por 20 años convivieron con este flagelo metido en un montón de instituciones”. Y agregó sobre la función de las fuerzas que dirige: “Lo que tratamos de explicar es que no estamos para hacer cosas chicas”.

Las declaraciones del ministro llegan luego de varios cruces con el gobernador santafesino, Omar Perotti, quien la semana pasada fue duro contra Fernández por sus declaraciones sobre la situación en la provincia y quien en las últimas horas fue recibido por el Presidente para tratar este tema.

“Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico, [lo que] demuestra que el gobierno nacional abandona Rosario”, había lanzado el mandatario local para luego agregar sobre la forma de expresarse del miembro del gabinete nacional: “Está demostrado que con verborragia política y chicanas tuiteras no se resuelven los problemas de inseguridad en el país. La pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”.

Antes de cerrar el tema en la entrevista, Fernández dijo: “Tuvimos una discusión innecesaria, no tengo vocación de seguir discutiendo, vamos a seguir por la misma senda”.

Su charla con Rosatti

Luego de que trascendiera que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicó con él para pedir que el Gobierno nacional proteja a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe, que días atrás recibieron amenazas de muerte, Aníbal Fernández confirmó esa charla y aseguró: “Sí, me llamó el viernes si no me equivoco. Pero quiero hacer una aclaración por las cosas que se publicaron, nosotros tomamos esas decisiones en Rosario todos los días y una de ellas era reforzar los juzgados”.

Así el ministro brindó detalles de la comunicación entre ambos y dijo que acordó con el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, el refuerzo. Asimismo informó que el jefe de la Policía Federal estuvo en la provincia días atrás para avanzar con el tema.

“Con Rosatti tenemos un trato amigable, nos conocemos, fuimos compañeros de gabinete, charlamos mucho el tema”, aseguró.

Fernández también contó que habló con Rosatti de la falta de jueces en Santa Fe porque aún no se producen los nombramientos que faltan, reconoció que este asunto es uno de los reclamos que encabeza Perotti desde hace tiempo y lanzó: “Le están tirando el fardo sobre el lomo a cuatro o cinco funcionarios que trabajan con dedicación y esmero”.

Por último, se refirió a la llegada de Agustín Rossi al gabinete de Casa Rosada como jefe de ministros y despidió a Manzur, quien regresa a Tucumán tras su gestión. “El Negro Manzur es un amigo y ha hecho un excelente trabajo, Agustín va a hacer lo mismo, un hombre comprometido”.

