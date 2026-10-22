Pro volvió a diferenciarse de LLA tras los insultos de Milei a Pedro Sánchez y periodistas españoles

Luego de una jornada en la que Javier Milei atacó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a periodistas durante su paso por Madrid, este jueves Pro volvió a desmarcarse del Gobierno al reivindicar “la libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas”.

“La democracia se fortalece cuando somos capaces de debatir, expresar diferencias y escuchar incluso aquello que nos incomoda”, reza el mensaje compartido en la red social X por el perfil oficial del partido que lidera Mauricio Macri.

Y agrega: “La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores fundamentales que debemos cuidar todos los días”.

El mensaje de Pro contra los insultos de Milei X - Pro

Según pudo saber LA NACION, la mesa nacional del partido respaldó de manera “unánime” el mensaje propuesto por Fernando de Andreis, secretario general de Pro y mano derecha de Macri. La iniciativa surgió a raíz del malestar que dirigentes y militantes del espacio manifestaron por las actitudes de Milei.

Para el macrismo, tomar distancia en esta oportunidad se justifica por la dimensión internacional que adquirió el episodio. Los insultos del Presidente son moneda corriente, pero nunca habían trascendido las fronteras ni generado tanto revuelo en el exterior.

Además de Macri y De Andreis, integran la mesa ejecutiva del partido la intendenta de Vicente López y vicepresidenta de Pro, Soledad Martínez; los mandatarios provinciales Jorge Macri (Capital), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); los jefes de los bloques en Diputados, Cristian Ritondo, y en el Senado, Martín Goerling; la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el jefe comunal de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

De ellos, los únicos que compartieron el mensaje en sus propias redes fueron Goerling y Vidal, dos de los dirigentes de Pro que se oponen a la idea de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). Ambos se muestran cerca de Hernán Lacunza, quien apuesta a la construcción de una alternativa a Milei y se postuló como precandidato presidencial por Pro.

En aquel grupo de diez referentes que componen la mesa ejecutiva del partido convergen dirigentes “autonomistas” como Vidal y Goerling, junto con “acuerdistas”. En este último conjunto tallan fundamentalmente los jefes provinciales y Ritondo, que pujan por un entendimiento electoral con LLA de cara a 2027. Independientemente de las diferencias, en esta ocasión ambos bandos avalaron la publicación del mensaje.

También compartieron el tuit Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de Jorge Macri, y la legisladora porteña Laura Alonso. “El Pro me representa”, escribió ella.

En la misma línea, el gobernador Torres se refirió a las agresiones del Presidente en una entrevista publicada hoy en Clarín: “No los comparto de ningún lado. A mí me ha tocado recibir muchos ataques desde el kirchnerismo. Yo creo que como sociedad tenemos que entender que el que grita más fuerte no tiene la razón. Muchas veces hace falta más coraje para discutir, con una mirada racional, incluso con el que no piensa como vos”.

De todos modos, fuentes partidarias advierten que el gesto no implica una “segunda lectura”. “No hay novedad en el vínculo [con LLA]. Las negociaciones avanzan igual”, aclaran, al tiempo que destacan que tuvieron una “buena reunión” el martes pasado con Diego Santilli y los Menem, representantes del oficialismo, en la que “avanzaron bastante” en los acuerdos.

El partido ya ha utilizado las redes sociales para plantear diferencias respecto del gobierno libertario con mensajes de este estilo: lo hizo respecto de la continuidad del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por su patrimonio, por el “manejo de la política de discapacidad” y por la falta de mejoras en la microeconomía. Algunos de estos tuits incluso causaron revuelo interno.

En el plano internacional, el macrismo también toma distancia de los ataques que referentes como el diputado nacional Luis Petri y el streamer oficialista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, lanzaron contra el Islam en los últimos días, al que vinculan con actos terroristas y responsabilizan por la ola de protestas en Europa.

La concejala cordobesa Soher El Sukaria (Pro), quien profesa la religión musulmana, cuestionó hoy al Gordo Dan: “No hay que darle entidad a una persona ignorante, y anónima, que no desempeña ningún rol trascendente para nuestro país”.

No hay que darle entidad a una persona ignorante, y anonima, que no desempeña ningún rol trascendente para nuestro país.

Claramente distrae la agenda de lo que hay que hablar y solucionar en Argentina. https://t.co/HHxGpGTBJi — Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) October 22, 2026

El exdirector de Intercargo, Lucas “Sagaz” Luna, dirigente cercano a Santiago Caputo, le respondió con insultos a El Sukaria: “Pero andate a la recalcada concha de tu madre envuelta en panceta y decí gracias que en esta gloriosa nación católica te dejan hablar sin pedir permiso”.

Los insultos de Milei en España

Pro defendió la libertad de prensa tras los cruces que Milei mantuvo ayer con cronistas de medios españoles. Consultado por la “incomodidad” del Partido Popular y Vox –espacios que el Presidente respalda de cara a las elecciones del 29 de noviembre– ante su visita, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

Otro periodista le preguntó por los argentinos que no llegan a fin de mes, después de que Milei minimizara sus dificultades. El libertario contestó: “Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

Durante su paso por Madrid, Milei también atacó al Grupo Clarín.

Javier Milei, en conversación con medios españoles THOMAS COEX - AFP

En este punto, Pro ya se ha diferenciado del Gobierno. “El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia”, escribió Mauricio Macri por el Día del Periodista, el 7 de junio pasado.

Esta mañana, el partido del expresidente también valoró “el respeto por quienes piensan distinto” y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ayer, Milei llamó “impresentable dictador” a Sánchez y pidió “sacar a patadas a los socialistas” en las elecciones.

A esos insultos se sumó la falta de una audiencia con el rey Felipe VI, con quien mantiene una relación cordial. Según publicaron medios españoles, la Casa Real rechazó un pedido de encuentro porque el protocolo reserva ese tipo de reuniones para visitas de Estado, una modalidad que el Presidente argentino evita para no compartir agenda con funcionarios del gobierno socialista.