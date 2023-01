Ante vecinos de La Matanza, Larreta habló de las peleas en la oposición y “el dedo” de Macri: “Se acabó la discusión, deciden ustedes”

escuchar

Atrás quedaron los días de olas, surf y festivales. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya camina el territorio bonaerense con la vista puesta en las elecciones de octubre. Luego de recorrer la costa atlántica y las sierras cordobesas, y después de unos días en la capital porteña, donde anunció la incorporación de Cynthia Hotton a su armado político, hoy llegó el turno de La Matanza, el distrito con mayor peso electoral del conurbano.

En una confitería de Isidro Casanova, y luego de una ronda de diálogo con vecinos que desfilaron frente a un micrófono para manifestar sus dudas, inquietudes y consejos, Larreta se mostró convencido de que Juntos por el Cambio se mantendrá unido no solo para enfrentar al Frente de Todos, sino también para resistir los proyectos más polémicos del oficialismo en el Congreso. “No tengan ninguna duda de que nosotros vamos a estar juntos”, afirmó el jefe de gobierno porteño.

“Gracias a que estamos juntos, hoy el Gobierno no puede llevarse puesta la Corte Suprema de Justicia. No lo van a hacer porque estamos juntos”, insistió Larreta, y remarcó: “No nos vamos a pelear, estamos juntos. Es la primera vez en democracia que con el peronismo en el gobierno hemos logrado mantener la unidad de la oposición ”, valoró el alcalde porteño, de semblante serió durante el encuentro, donde estuvo siempre flanqueado por el diputado Diego Santilli, su candidato a gobernador bonaerense, y por el concejal de La Matanza Héctor ‘Toty’ Flores, que busca disputar la intendencia que ocupa el peronista Fernando Espinoza.

Horacio Rodríguez Larreta en La Matanza

La definición de candidatos y las pujas internas de la coalición opositora fueron uno de los temas que los vecinos llevaron al micrófono. “No quieran ser todos caciques, hagan lo que el creador del partido diga y se acabó”, disparó uno, en alusión a la disputa entre Larreta y Patricia Bullrich, donde también busca tallar María Eugenia Vidal, y el rol del expresidente Mauricio Macri.

Larreta buscó reubicar ese rol decisor en las urnas. “Entiendo que ustedes leen los diarios y ven peleas, problemas internos, pero eso se termina con la PASO”, afirmó. “ Decide la gente, nadie decide a dedo. Ustedes son los que deciden quién tiene que ser el candidato. Se acabó la discusión, deciden ustedes ”, insistió el alcalde, para luego intentar moderar ansiedades: “Deciden ustedes, pero en agosto”.

Además de la interna opositora, la inseguridad, la educación y los déficits sanitarios fueron temas que se repitieron en boca de los vecinos, que no perdieron la oportunidad de relatar asaltos y enumerar faltantes y problemas en escuelas y hospitales.

“Tu seguridad es tu libertad”, afirmó Santilli, exvicejefe de gobierno y exministro de Seguridad porteño. “Hay que educar y respaldar a las fuerzas. Y poner a toda la policía en la calle”, continuó. “El esquema populista nos vendió la resignación. Pero se puede, hay que salir de la resignación. El 82% de los delitos de la provincia suceden en 25 municipios, y la provincia tiene 135, que no nos mientan, sí se puede”, completó Santilli.

“En la Capital Federal demostramos que se puede”, añadió el jefe de gobierno. “No fue de un día para el otro, llevó tiempo, no hay soluciones mágicas. Con decisión política y con la conducción de Diego en el ministerio, enfrentamos al delito. Y con un plan: capacitar, otorgar equipamiento, tener un mapa de delitos, un sistema de reclutamiento para tener a los mejores policiales. Todo eso, con el tiempo, dio resultado”, afirmó Larreta.

También se refirió al tema sanitario: “Nosotros en Capital los recibimos con los brazos abiertos, pero no es la idea de que por un tema que no es grave se tomen dos colectivos para ir a un hospital de Capital. La idea es que tengan una buena atención acá”, aseguró. “Capital está mejor, pero igualemos para arriba. Logremos que en todo el país se atienda como en Capital”, añadió.

En materia educativa, el alcalde también se refirió a su experiencia en la ciudad. “ Me peleé a muerte con el gobierno nacional cuando quisieron cerrar las escuelas . Yo me planté y no las cerramos en la ciudad. Mientras en la provincia no había clases, demostramos que se podía”, dijo Larreta en el tramo más animado de su discurso, elogiando la figura de Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña.

Más allá de algunos grito aislados en la calle, el recibimiento a Larreta en la confitería de Isidro Casanova no tuvo sobresaltos. Dentro de las filas larretistas insisten en que estas visitas “ayudan mucho para la campaña”, especialmente por el “boca en boca” que se genera entre los vecinos. “Que los dirigentes nacionales vengan seguido a La Matanza anima mucho, la gente se siente muy respaldada”, remarcaron. El jefe de gobierno porteño continuó su recorrido por González Catán, en donde se sumó Florencia Arietto, otro de los nombres que suena para dar la batalla electoral en el principal bastión del peronismo.

Federico González del Solar