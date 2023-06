Elecciones en Santa Fe: Elisa Carrió presentó a sus candidatos con duras críticas a Carolina Losada

escuchar

Tras oficializar la ruptura con Unidos para Cambiar Santa Fe -el “frente de frentes” de Juntos por el Cambio (JxC) que reúne a la UCR, a Pro y al Partido Socialista, la líder de la Coalición Cívica (CC)- Elisa Carrió, presentó ayer la fórmula por la gobernación de la provincia de su espacio, integrada por Eduardo Maradona y Gabriela Andrea Vecchio, y en ese marco lanzó duras críticas contra la postulante Carolina Losada, respaldada por el expresidente Mauricio Macri. La exdiputada afirmó que la senadora nacional “no conoce la provincia” y la cuestionó respecto de las denuncias que hizo contra su contrincante, el radical Maximiliano Pullaro, en el marco de la interna opositora a nivel local.

“Carolina no conoce Santa Fe y convalidó lo que yo le advertí que iba a pasar y lo que yo estaba declarando en Santa Fe, de modo tal que no se puede denunciar dentro de la interna. Si vos tenés, te vas, punto”, señaló Carrió en alusión a las críticas de la precandidata a Pullaro, a quien ella denunció en la justicia penal y a quien días atrás Losada se refirió como una persona “oscura” y cuestionó por su rol como ministro de Seguridad de la provincia durante la gestión de Miguel Lifschitz, contexto en el que sostuvo: “Hay audios que los comprometen, donde aparecen acomodando a policías que luego terminaron presos por narcotráfico”.

Más tarde, al hablar sobre las propuestas de campaña de los restantes espacios políticos, la exdiputada aseguró: “Lo que tiene que quedar claro es que acá nadie lucha contra el narcotráfico y los que lo están prometiendo, sea candidata a gobernadora o candidato a gobernador, no lo van a hacer. Ni siquiera lo pueden hacer porque ni siquiera conocen. Y esto se agrava porque en las cárceles de Santa Fe hay células del Comando de la Capital que es de San Pablo, y ese mata en serio y secuestra en serio y ya tiene tomada la mitad del Paraguay”.

En ese marco y ante los ya mencionados cuestionamientos en torno a Pullaro, remarcó que les propuso a los dirigentes de JxC a nivel local “armar una cosa más seria”, pero aseguró: “No quisieron y no íbamos a traicionar a los santafesinos”.

A continuación, Carrió dijo al ser consultada sobre el distanciamiento de ciertos dirigentes opositores locales de la CC en el marco de la discusión planteada: “No tengo problemas en ir sola y no tengo problemas en no ser acompañada, porque de hecho ellos están en los cargos que están y están donde están porque yo armé JxC, porque, si no, Macri no ganaba la presidencia. Y si yo hubiera actuado de otra manera, como algunos actúan conmigo, tampoco hubiera terminado la presidencia”.

Finalmente, dijo al ser consultada sobre una posible ruptura de que JxC a nivel nacional en función de sus reciente sdesencuentros, como el que se suscitó en torno a la eventual incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti a la coalición: “No se rompió. Está todo firmado y no hay problemas. Acá [por lo ocurrido en Santa Fe] rompieron JxC. Sacaron a la Coalición y pusieron al socialismo, que la da quórum a Cristina en la Cámara de Diputados ¿De qué me están hablando?”.

LA NACION