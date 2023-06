Mientras se acerca a Larreta, Pichetto se reunió con Macri para pedirle que sea neutral en la interna de Pro

escuchar

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio, se reunió este miércoles con Mauricio Macri, en medio de las tensiones en la cúpula de Pro por la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

A lo largo de la conversación, Macri y Pichetto evaluaron con preocupación la profundización de la crisis económica y analizaron los últimos movimientos en el tablero político. “Fue una buena charla. Se tienen mucho afecto”, indicaron cerca del auditor general de la Nación.

Antes de verse con Macri, el exsenador había dicho que el fundador de Pro debía colocarse por encima de la pelea entre Larreta y Bullrich y ayudar a “resolver los conflictos” para que la coalición opositora tenga más certidumbre. Además, sostuvo que sería saludable que Macri y Larreta retomen el diálogo. Durante la charla con Pichetto, el expresidente insistió en que mantendrá una postura ecuánime, pese a que larretistas y radicales creen que optó por respaldar abiertamente a Bullrich. A su vez, según indicaron fuentes al tanto de la conversación, Macri deslizó que tiene contacto con Larreta .

El expresidente había criticado con dureza al jefe de gobierno porteño la semana pasada, después de que se conociera que Larreta negociaba un pacto para integrar a Juan Schiaretti a JxC. Lo acusó de poner en crisis a la coalición. “Tiene que parar”, aseguró Macri.

Pichetto, que acompañó a Macri en la fórmula en 2019, apoyó la moción para sumar a Schiaretti impulsada por Larreta. El jefe porteño busca cerrar un acuerdo con el exsenador, quien ya apoya a Diego Santilli en Buenos Aires. Por ahora, Pichetto mantiene su precandidatura presidencial. Esta semana prevé reunir a su tropa para evaluar su situación. “No tengo nada definido”, avisó. Distanciado de Bullrich, cree que JxC no debe promover ideas radicalizadas de derecha, sino sostener una “visión capitalista y productiva”.

Referentes de Juntos por el Cambio oficializaron la incorporación de José Luis Espert al espacio.

“Habiendo sido un líder importante y expresidente, me parece que su figura debería estar arriba del conflicto, una figura a la que todo el mundo tendría que respetar, tratar de ayudar a resolver los conflictos y abrir los espacios de diálogo para que la coalición tenga más certidumbre”, puntualizó en diálogo con Urbana Play.

Durante la entrevista radial, Pichetto contó que no hablaba con Macri hace veinte días. El expresidente regresó el domingo a Buenos Aires tras su estadía en Turquía, adonde viajó para presenciar la final de la Champions League en calidad de titular de la Fundación FIFA.

El exsenador dijo que desconoce si Macri está “enojado” con Larreta, pero reclamó que recompongan el vínculo. “En política, el rencor o el odio no son buenos porque no te dejan pensar correctamente. Con elementos emocionales analizar el proceso político no es bueno”, resaltó.

Por otra parte, Pichetto insistió en que respalda “todos los esfuerzos para ampliar la coalición”. Reconoció que la idea de sumar a Schiaretti quedó en pausa por la elección de Córdoba. “Hay que hacer todos los esfuerzos para ampliar la coalición, no solamente para ganar las elecciones, sino también para gobernar con sustento y solidez”, subrayó.

Y agregó: “Habrá que seguir hablando. Es propio de la política dialogar y tratar de llegar a acuerdos para que la base electoral sea más fuerte y también lo sea el Gobierno que viene. Hay algunos sectores económicos a los que les conviene un gobierno débil, porque en un gobierno débil es más fácil ejercer presiones”.

Durante meses, Pichetto le pidió a Macri que sea candidato a presidente. Tras el renunciamiento del fundador de Pro, el líder de Encuentro Republicano Federal ratificó su intención de competir en las PASO. Por ahora, evitó encuadrarse en la interna entre Larreta y Bullrich.

Mesa de Juntos por el Cambio en San Justo, Miguel Ángel Pichetto

