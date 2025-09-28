Anuncian asambleas gremiales en todos los aeropuertos del país para reclamar por mejoras salariales

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán este lunes asambleas en todos los aeropuertos del país para reclamar mejoras salariales y laborales. La medida, convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), "busca visibilizar" lo que desde el sindicato califican como “una fuerte pérdida del poder adquisitivo” y un deterioro de las condiciones de trabajo en el organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió en X: “Esto no es joda. La seguridad de los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una grave crisis en el sistema aerocomercial argentino. La capacidad de control en 21 aeropuertos está drásticamente reducida”.

Agregó más adelante que el congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios “son muestras de la negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios”.

pic.twitter.com/U2QMoBDk7o — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 28, 2025

“Se debe reabrir la paritaria sectorial y reparar el daño salarial ocasionado en el organismo. Con trabajadores aeronáuticos estresados y fatigados por multiplicidad de tareas, todos los usuarios están en riesgo”, insistió.

En esa línea, anticipó que ATE lanzará desde este lunes asambleas en todos los establecimientos aeroportuarios del país y responsabilizó a Javier Milei: “Todas las demoras son exclusiva responsabilidad del Gobierno”.

Por su parte, el coordinador nacional de ATE en la ANAC, Marcelo Belelli -quien había hecho un adelanto sobre la medida el martes-, recordó que el sector perdió el 45% del poder adquisitivo desde la llegada de Milei al poder, lo que profundiza -como afirmó Aguiar- “el incumplimiento de las auditorías internacionales”.

El próximo lunes 29/9 l@s trabajadores/as de @ANACargentina vamos realizar asambleas en todos los #Aeropuertos del pais. Nuestro sector a perdido el 45% del poder adquisitivo. En ese contexto se profundiza el incumplimiento de las Auditorías Internacionales. pic.twitter.com/CF1oREsHdv — Marcelo Belelli (@BelelliMarcelo) September 23, 2025

Asimismo, en el marco de diferentes encuentros gremiales en distintas provincias que se celebraron a principio de mes, Belelli subrayó que el malestar entre los trabajadores va más allá de la cuestión salarial.

“Quiero dejar en claro que hay una situación de mucho estrés y desgaste en los trabajadores. Fuimos muy golpeados, no solo en lo salarial, sino también por los permanentes trascendidos sobre traslados del personal. Eso generó una fatiga emocional en los compañeros”, señaló durante una reunión en Sauce Viejo, Santa Fe.

Y afirmó, según declaraciones obtenidas por Data Gremial: “Pedimos subir los básicos de los salarios para equipararlos con la pérdida del poder adquisitivo, que según nuestros cálculos es del 30% desde que asumió Milei”. Al mismo tiempo, adelantó que, en caso de no obtener respuestas, avanzarán con medidas de fuerza.

LA NACION dialogó con fuentes del sector sobre la posibilidad de que estas reuniones resulten en dificultades operativas dentro de los aeropuertos. "No se prevé ningún problema para mañana, porque es algo administrativo. De la actividad operativa no se pliega nadie. Se trata del personal que colabora en las operaciones de despegue y aterrizaje, especialmente en situaciones de mal clima”, dijeron a este medio.