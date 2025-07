Trabajadores de Jetsmart anunciaron un paro en el último fin de semana de las vacaciones de invierno

La Asociación Sindical de Trabajadores de Jetsmart (ASTJ) anunció un paro que afectará a vuelos de cabotaje e internacionales para el próximo viernes 1° de agosto. La medida caerá sobre el último fin de semana de las vacaciones de invierno. El reclamo se debe a la “falta de respuesta” por reclamos salariales.

“Pese a múltiples instancias de diálogo desde febrero, la empresa no ha presentado una propuesta concreta que garantice un salario digno”, explicó el secretario General de la ASTJ y piloto de Jetsmart, Diego Bitschin.

El personal argentino de la low-cost reclamó también por la llegada de tripulaciones de Chile y Perú del mismo grupo empresarial para operar vuelos en el país “bajo condiciones laborales y salariales considerablemente superiores a las locales”.

Demoras y cancelñaciones en aeroparque por un paro gremial de las empresas JetSmart y Flybondi fabian-marelli-11419

“Estamos viendo una inequidad inaceptable. Se le niega a las tripulaciones argentinas lo que sí se le concede al personal extranjero. Eso degrada no solo nuestras condiciones laborales, sino también el valor del trabajo local”, expresaron desde la Comisión Directiva del gremio.

Bitschin sostuvo que siempre hubo “voluntad de diálogo” y que, incluso, suspendieron todas las medidas gremiales durante un mes para “facilitar la negociación”, pero “la empresa no cumplió con su parte”. “Si no hay respuestas, la medida será inevitable”, aseguró.

Continúan las medidas de fuerza

El conflicto de JetSmart se suma al contexto de repetidas tensiones y medidas de fuerza de parte de sindicatos de trabajadores aeronáuticos. Una semana atrás, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para frenar el paro de pilotos que iba a llevarse a cabo el sábado pasado. Anteriormente, los controladores aéreos habían anunciado una medida de fuerza que se extendía desde el viernes 11 hasta el miércoles 30 de julio. También fue frenada por la conciliación obligatoria.

Demoras en Aeroparque Santiago Filipuzzi

Los recientes paros se relacionaron con cambios que introdujo el Gobierno en el Código Aeronáutico. Uno de ellos fue un decreto que elevó los tiempos máximos de vuelo y redujo los períodos de descanso para pilotos, copilotos, tripulante de cabina y comisarios de a bordo.

Según la nueva reglamentación, las horas máximas de vuelo pasaron de ocho a diez diarias y de 800 a 1000 anuales. El descanso semanal se ajustó a 30 horas cuando antes era de 36. Las vacaciones se estipularon en 15 días corridos y se eliminó el esquema anterior que permitía acumular hasta 45 días.

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, había advertido que no van a llegar a un acuerdo sobre este conflicto. “El decreto no solo traerá este paro, sino un conflicto permanente. El Gobierno puede dictar la conciliación obligatoria y nosotros acatarla o no, pero después el conflicto va a seguir. En esto no va a haber acuerdo”, sentenció.

Avión de Aerolíneas Argentinas DOUMENJOU ALEXANDRE - MASTERFILMS

En tanto, el conflicto de los controladores aéreos con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se relaciona con un reclamo de mejora salarial. Este problema “lleva más de diez meses sin respuestas”, argumentaron desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

En ese entonces, reclamaron que EANA no les ofreció ningún aumento cuando ya llevaban más de ocho meses sin actualizaciones salariales.