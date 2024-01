escuchar

Mientras las tensiones y cruces protagonizan las reuniones plenarias de las comisiones de Diputados alrededor de la ley ómnibus, la discusión paralela sobre el tratamiento del megadecreto se cuela en el escenario parlamentario. Las dudas surgen alrededor de cómo será su tratamiento y si hay posibilidad de abrirlo para, así, realizar modificaciones. Los que más sostienen este punto son los diputados de Hacemos Coalición Federal, el nuevo bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, aunque no tendrían el apoyo de Pro y el radicalismo.

La posición no está unificada en el bloque de Pichetto , que sería fundamental para Milei en el recinto, ya que podrían definir si obtiene la cantidad de votos necesarios para su aprobación. Los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón buscan rechazarlo en su totalidad y no están abiertos a realizar modificaciones. “Es un debate aún abierto [en el bloque], pero nuestra posición es clara”, aseguró el diputado.

Mientras tanto, las diputadas Margarita Stolbizer y Marcela Campagnoli aseguran que hay una posibilidad de que la incorporación de la ratificación del decreto a través de la ley ómnibus en el artículo 654 haya sido una movida del gobierno para permitir sus modificaciones. “Tal vez la intención del Gobierno fue que, a través de la incorporación en la ley, pudieran hacerse modificaciones, y eso es lo que analizamos en el espacio”, expresó Campagnoli. “La incorporación del decreto en la ley habilita la posibilidad de abrirlo y discutir contenidos ”, sostuvo Stolbizer.

Aún así, el tratamiento del decreto con modificaciones parece dificultarse ante la seguridad de otros bloques de aprobarlo en su totalidad. El presidente del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, aseguró que “el Pro quiere ratificar el DNU” pero que no busca su apertura para realizar modificaciones. Al contrario: “Nosotros aceptaríamos el DNU y no tenemos problema de hacerlo con el 100% del decreto. No buscamos abrirlo”.

Cristian Ritondo junto a Diego Santilli Hernán Zenteno

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, sostuvo que “el decreto debe ser aprobado por el Congreso”. “Puede ser aprobado en la Comisión Bicameral, donde el Pro va a votar positivamente, o en el recinto en el marco de la ley ómnibus. El camino debe ser el que logre más rápido el consenso para la aprobación ”, explicó.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo, mostró también voluntad de acompañar al Gobierno. En la previa del tratamiento de la ley ómnibus en comisiones el martes sostuvo en Radio Con Vos 89.9 que “no van a liderar ningún proceso de rechazo”. “Tenemos una voluntad constructiva y de acompañar, pero no nos pidan cheques en blanco”, remarcó.

El pasado martes, durante la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, el diputado por la UCR Martín Tetaz consultó al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, si el artículo 654 de la ley ómnibus admite la posibilidad de que el Congreso dictamine punto por punto el DNU. “El decreto es como si fuese una ley”, respondió Barra.

Debate en Diputados sobre la “ley ómnibus” con las presencia del ministro del Interior Guillermo Francos. Martín Tetaz Tomás Cuesta - LA NACION

Esto generó la interrupción de la diputada por Unión por la Patria Carolina Gaillard, quien aseguró que lo sugerido es inconstitucional: “ Como tienen vergüenza de ir a la Bicameral a rechazar el DNU, intentan ratificar su vigencia en la ley ómnibus . No hay posibilidad de abrir el decreto porque hay una ley específica que establece la declaración de validez o invalidez”.

En diálogo con LA NACION, Tetaz afirmó que “está en contra del decreto” porque “no tiene sentido que exista uno cuando el Congreso está trabajando” y “no hay urgencia”. “Aún así, el contenido del DNU nos gusta en muchas de las reformas que propone, como la reforma laboral”, agregó. Por este motivo Tetaz afirma que presentó un proyecto en espejo del decreto para que pueda discutirse punto por punto dentro del Congreso. Ante la pregunta de si aprobaría o rechazaría el decreto en caso que su tratamiento continúe por la vía de la Bicameral y luego el recinto, Tetaz afirmó que están “trabajando para que eso no pase”.

Otros proyectos también están en juego. Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, afirmó el martes en la reunión plenaria que desde su espacio presentaron un proyecto de modificación de la Ley 26.122, que establece las regulaciones del trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos.

“Si el trámite del DNU consigue la mayoría absoluta de ambas cámaras puede modificarse la Ley 26.122 y hacer un trámite ad hoc especial. Lo que exige la Constitución es una mayoría. Presentamos un proyecto para modificar esa ley porque la actual es inconstitucional porque exige que una sola cámara lo ratifique para que tenga validez y va por la sanción ficta”, explicó.

