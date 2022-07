Apuntados por Cristina, Pérsico y Navarro preparan la réplica con un acto del Movimiento Evita

El Movimiento Evita optó por la cautela a la hora de reaccionar ante el pedido de apartar a los movimientos sociales del Gobierno, que la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó el domingo al presidente Alberto Fernández, al dialogar para definir el reemplazo de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Sin embargo, en su cúpula se preparan los últimos detalles para el cierre del congreso nacional de la agrupación, que será el sábado próximo, en el que pueden esperarse nuevos pronunciamientos. Además, sospechan que el Presidente podría darle luz verde al proyecto del salario universal en lugar del Potenciar Trabajo, uno de los pedidos de la vicepresidenta.

“Lo que es público es que Cristina ha elaborado posturas críticas del rol de algunas organizaciones, y tiene todo el derecho a hacerlo. No me extrañaría, pero no lo sé” , respondió Fernando “Chino” Navarro cuando en AM 990 le consultaron si los funcionarios del Movimiento Evita terminarán dejando la administración, como solicitó la vicepresidenta a Fernández, según informó ayer LA NACION. Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete; Emilio Pérsico, el otro referente principal del movimiento, es secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social.

Según pudo saber este diario de fuentes del Movimiento Evita, la organización prepara un acto que se realizará este sábado, en el Estadio Malvinas Argentinas. “Estamos muy abocados al cierre del Congreso Nacional del Movimiento Evita, que será el 9 de julio. Empezamos en febrero y es muy importante para nosotros. Si hay algo que decir, lo diremos ahí. El resto son solo trascendidos periodísticos” , afirmó un referente de la organización social que conducen Pérsico y Navarro.

En la cúpula del Movimiento Evita se sospecha que el proyecto de Salario Universal, que respalda Cristina y que reclama en público Juan Grabois (líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos) será aprobado. “Hay convencimiento de que va a salir el Salario Universal, porque Grabois se lo exigió a [la nueva ministra de Economía, Silvina] Batakis y él es la voz de Cristina. Quieren terminar con el Potenciar Trabajo. Todo va a ser de acuerdo a lo que quiera Cristina”, indicaron desde el Evita. “Tenemos un acuerdo con Grabois en que hay que buscar una solución, queremos que se debata”, dijo Navarro sobre el Salario Universal, en sus declaraciones radiales.

El Movimiento Evita tuvo ayer una reunión de su mesa nacional, en la que se analizaron los próximos pasos de la organización. Uno de esos pasos es el del armado de un partido político. Según Navarro, la intención es sumar en ese espacio a los movimientos sociales no peronistas para insertarlos en el Frente de Todos.

El señalamiento de Cristina a los movimientos sociales fue un tema que también atravesó fugazmente el debate de la cúpula de la CGT, ayer. Sin entrar en detalles sobre el presunto manejo irregular de los planes, como insinuó la vicepresidenta, los referentes gremiales defendieron internamente el trabajo del Movimiento Evita. Está pendiente aún en la central obrera la reforma estatutaria para habilitar el ingreso como miembro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio que lidera Esteban “Gringo” Castro y que reúne a los trabajadores informales, muchos de ellos vinculados a los movimientos sociales a los que apuntó Cristina.

En el Gobierno no solo hay representantes del Movimiento Evita, sino también de otras agrupaciones, como Somos Barios de Pie. En el loteo del Ministerio de Desarrollo Social, que actualmente conduce Juan Zabaleta, esta organización tiene como representante a su líder Daniel Menéndez, en el cargo de subsecretario de Políticas de Integración y Formación. Desde Somos Barrios de Pie, señalaron a LA NACION que no se activaron gestiones ni reacciones tras el pedido de Cristina para apartar a los movimientos sociales de la administración.