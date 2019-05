La jueza Yáñez ren su visita a Buenos Aires para mostrar las imágenes del submarino a los familiares y legisladores

Una nueva semana movida tuvieron los tribunales federales de Caleta Olivia donde la jueza federal, Marta Yáñez, a cargo de investigar las causas del hundimiento del submarino ARA San Juan, tomó declaración a los cuatro familiares que fueron veedores durante la búsqueda. Uno de ellos, que es abogado querellante, recusó a la magistrada este mediodía al considerar que tiene una "parcialidad manifiesta" en favor de autoridades nacionales y la cúpula de la Armada.

Justo cuando se cumplía un año y medio del hundimiento y seis meses del hallazgo, pasaron por el despacho de Yáñez los cuatro familiares de tripulantes del submarino que actuaron como veedores durante las tareas de búsqueda de la nave de la Armada.

Declararon el martes José Luis Castillo, hermano del cabo principal Enrique Damián Castillo, y Silvina Krawczyk, hermana de la única mujer que integraba la tripulación, la teniente de navío Eliana Krawczyk.

Ayer fue el turno de Luis Tagliapietra, uno de los querellantes de la causa, que es además padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra. Hoy fue el turno de Fernando Arjona, hermano del cabo principal Alberto Ramiro Arjona.

Los cuatro familiares estuvieron a bordo del Seabed Constructor, perteneciente a la empresa estadounidense Ocean Infinity, mientras se realizaban las tareas de búsqueda del San Juan, hallado finalmente a 950 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

La hermana de la submarinista, sin embargo, descendió del buque un par de días antes del hallazgo, por lo que no presenció el fin de las operaciones.

Declaró y después recusó

"No tenía nada que ocultar y dije más de lo que me preguntaron. Por eso esperé a hoy para presentar la recusación", dijo a LA NACION Tagliapietra desde Comodoro Rivadavia, tras pedir el apartamiento de Yáñez de la investigación por considerar que hay una "parcialidad manifiesta" en favor de autoridades nacionales y la cúpula de la Armada.

Tagliapietra representa a seis familias y detalló que un encuentro con Yáñez ayer, previo a su declaración, fue lo que disparó el pedido. "El trato fue frío. Ella tiene una enemistad manifiesta conmigo. No hay diálogo. En la previa a mi testimonio charlamos. Ella se intentó justificar diciendo que quería cerrar la causa prolijamente y que no tuviera problemas en la cámara. Yo disiento con eso", contó el letrado a este medio.

Tagliapetra durante la búsqueda del submarino el año pasado Fuente: Archivo - Crédito: Facebook

"Le preocupa más su rol de jueza y quedar bien que hacer justicia por los muchachos. A mí no me interesa nada más que que los muchachos sean honrados con verdad y Justicia", dijo Tagliapietra y agregó: "Si bien esa frase que me dijo no fue nada nuevo, fue la gota de rebalsó el vaso. Lo hablé con los familiares que patrocino y ahí decidimos hacer la recusación".

En el planteo de recusación de 13 páginas, que deberá ser respondido por la propia Yáñez en una primera instancia, Tagliapietra detalla una serie de encuentros "privados" o "reservados" que habría tenido la jueza con el titular del ministerio de Defensa, Oscar Aguad, y con parte de la cúpula de la Armada. Según la presentación, estas reuniones irían en contra de la ley, ya que Yáñez debería investigar la responsabilidad en el hundimiento tanto de Aguad como de los militares.

Para fundamentar el pedido, adjunta más de una decena de links de artículos periodísticos, entrevistas radiales y televisivas de la magistrada. Además, solicita que se llame a declarar como testigos a 21 personas que van desde Aguad y la cúpula de la Armada, pasando por oficiales de menor rango y una decena de periodistas.

