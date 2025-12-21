El áspero mensaje sobre la internación de Cristina Kirchner que compartió Marcos Galperin

Luego de que se conociera la noticia de que la expresidenta Cristina Kirchner había sido sometida a una cirugía por una apendicitis en una clínica privada porteña, las redes se llenaron de mensajes de apoyo y, al mismo tiempo, de críticas y cuestionamientos. Uno de ellos fue el empresario Marcos Galperin, que compartió un mensaje que criticaba la utilización del Sanatorio Otamendi por parte de la exfuncionaria.

“Hay 59 hospitales Evita. 35 Hospitales Perón. 17 Hospitales Néstor Kirchner. Pero se atienden en el Otamendi“, decía el mensaje de un usuario de la red social X que el fundador de Mercado Libre compartió en su propio perfil.

El posteo de Galperin. X

En la misma línea, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Bertie Benegas Lynch compartió un mensaje del periodista Eduardo Feinmann que también cuestionaba a la expresidenta —que obtuvo una autorización judicial para salir de su departamento, en donde cumple arresto domiciliario— por utilizar un centro de salud de gestión privada.

“Nunca un hospital público. Ojalá se mejore atendida por los mejores médicos, de uno de los mejores sanatorios privados del país”, escribió Feinmann, en el posteo que fue replicado por el diputado de LLA.

Las críticas de Feinmann. X

El mismo presidente Javier Milei se sumó a las críticas contra Cristina Kirchner en medio de su internación repentina; sin escribir un mensaje directo, pero sí con posteos en su perfil de X. De esta forma, el jefe de Estado compartió un clip de video editado de una cuenta libertaria junto con la frase “Y dale con el Otamendi”.

En las imágenes se puede ver un recorte de un discurso de Cristina en el que afirma que “hay un sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en hospitales públicos”. “Lo demás es puro cuento”, dice.

Lo siguiente que se ve son varios clips durante las dos presidencias de la exmandataria y de la administración de Alberto Fernández en la que ambos hacen uso del sanatorio privado.

Entre las situaciones que se enumeran está cuando Cristina Kirchner presentó un cuadro febril infeccioso y quedó internada o cuando tuvo otras cirugías programadas, ya que el Sanatorio Otamendi es el que suele atender sus problemas de salud. En 2021, se realizó allí una histerectomía, que implica la resección quirúrgica del útero, y que es la última intervención a la jefa del Partido Justicialista (PJ) que se hizo pública.

Milei, contra Cristina. X

La internación de Cristina

La expresidenta fue operada tras un dolor abdominal que sufrió este sábado por la tarde, según pudo confirmar LA NACION de fuentes allegadas. Cristina Kirchner estaba en su departamento en el barrio porteño de Constitución cuando presentó una dolencia abdominal. Fue entonces cuando un equipo de médicos arribó al domicilio y, luego de evaluarla, definieron que era necesario un traslado para una evaluación más exhaustiva.

Una vez derivada al Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, la diagnosticaron con "apendicitis con peritonitis localizada" y, entrada la noche de este sábado, fue sometida a una “cirugía laparoscópica”.

Según resaltó la clínica, estaría “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.