ARCA impugnará el pedido de la AFA de Tapia para cambiar su sede legal a Pilar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnará el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que lidera Claudio “Chiqui” Tapia, para trasladar su sede legal al municipio de Pilar, luego de que funcionarios del organismo realizaran una recorrida por la zona y no lograran identificar el domicilio declarado.

En enero de este año, la AFA había formalizado un pedido para cambiar su domicilio y fijarlo en la calle Mercedes 1366, en Pilar. Ayer, agentes del organismo recaudador que encabeza Andrés Vázquez se dirigieron al lugar, pero no pudieron verificar la existencia de esa dirección, según informaron fuentes oficiales.

La numeración de la calle terminaba en el 900 y la edificación siguiente correspondía al microestadio municipal. Entre ambos puntos había un baldío con un cartel de venta.

Claudio Tapia se mostró en Mar del Plata, en medio del escándalo en la AFA Mauro V. Rizzi

La única referencia vinculada a la AFA en la zona, de acuerdo con el ente regulador, era un terreno ubicado sobre la misma calle pero en la vereda de enfrente, con un letrero que decía : “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.

“Al no haber podido constatar la existencia del domicilio declarado, el ARCA impugnará dicha presentación por no considerarse válida”, señalaron desde el organismo.

El cambio de sede ya había sido motivo de tironeos entre el Gobierno y la AFA. En un primer momento, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, sostuvo que la mudanza de la sede social a Pilar no había sido aprobada por el organismo. Luego aclaró, sin embargo, que la IGJ -que cuenta con un departamento específico para el control de fundaciones y asociaciones civiles como la AFA- no se opondría al cambio de domicilio.

La polémica en torno al cambio de sede legal de la institución también tuvo un capítulo judicial. En la causa que investiga la suntuosa quinta de Pilar, sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, el juez que inicialmente tuvo a su cargo el expediente, Marcelo Aguinsky, sostuvo que la investigación debía permanecer en su juzgado y no pasar a la Justicia de Campana, al considerar que el objeto de la pesquisa no era la quinta en Pilar, sino la AFA, cuya sede se encontraba en la calle Viamonte.

Ese argumento fue rechazado por el camarista Alberto Lugones, quien avaló el planteo de los presuntos testaferros y resolvió el pase del expediente a la Justicia de Campana. En su fallo, sostuvo que “desde el 15 de noviembre de 2024, la Asociación del Fútbol Argentino inscribió registralmente su cambio de jurisdicción en el domicilio sito en la calle Mercedes N.º 1366, Pilar”.

El movimiento habría sido impulsado con el objetivo de quedar fuera del radar del Gobierno nacional y pasar a la más amigable jurisdicción bonaerense. Impulsado por el gobernador Axel Kicillof, Tapia también preside desde principios de 2025 la empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).

En su momento, la IGJ ya había fiscalizado esa dirección y detectó lo mismo que ahora ARCA. En diálogo con Radio Mitre, Vítolo sostuvo que la AFA “se presentó directamente en la provincia de Buenos Aires para hacer su cambio de domicilio sin haber pasado por la Inspección General de Justicia a registrar la reforma de estatuto que establecía su decisión de mudarse a otra jurisdicción".