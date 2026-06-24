Argentina pagó su deuda con la ONU y renueva su respaldo a Grossi para conducir la organización a partir de 2027

Las alicaídas cuentas de las Naciones Unidas, golpeadas por la política de desfinanciamiento de la administración Trump, tuvieron anteayer una buena –y algo inesperada– noticia. Luego de meses de demora, la Argentina se sumó al conjunto de países que regularizó su deuda con el organismo internacional, al que el Gobierno pretende presidir desde el año próximo a través de la candidatura del diplomático Rafael Grossi, uno de los postulantes a suceder al portugués Antonio Guterres como secretario general.

Según el sitio oficial de Naciones Unidas, Argentina hizo el 22 de junio el efectivo pago de los US$15.589.175, correspondiente al 0,5 por ciento del presupuesto total de la ONU.

El Gobierno ingresa así en el grupo de 61 países que abonaron su membresía anual luego del primer plazo establecido, unos días después de Zimbabwe, San Martino y Pakistán. Ni Estados Unidos, el principal aportante, ni China, aparecen entre los 116 países que tienen sus cuentas al día con la ONU, un listado en el que sí estás potencias europeas como Alemania, Francia o Italia, y en el que desde hace rato está Brasil, uno de los principales impulsores, junto a México, de la candidatura a secretaria general de la ONU de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

El pago de la contribución anual –autorizada por el Ministerio de Economía y la Cancillería– coincide con la presencia del canciller Pablo Quirno en los Estados Unidos. Ayer, Quirno habló en la Asamblea General de la OEA, en Panamá, y hoy llegó a Nueva York, donde mañana participará de la reunión anual del Comité de Descolonización, que año tras año apoya el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas e insta a las partes a encontrar una solución pacífica y negociada con el Reino Unido.

El pago también supone un cambio en la mirada del Gobierno sobre la organización, a la que el presidente Javier Milei criticó en repetidas oportunidades, y otros organismos internacionales que integra y donde también mantiene deudas, como en los casos de la OEA y distintos estamentos del Mercosur.

Titular del estratégico Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que en estos días negocia con Irán la inspección a sus plantas nucleares como parte del acuerdo entre ese país y Estados Unidos, Grossi sostiene la línea del Gobierno y suele ser crítico del funcionamiento de la ONU, sobre todo en su faz financiera. “Los Estados miembros no están dispuestos a financiar indefinidamente la proliferación institucional que ha tenido lugar en el seno de la ONU”, dijo Grossi al medio Le Temps, de Suiza, la semana pasada.

Desde el Gobierno impulsan la postulación de Grossi, a través de una unidad especial creada en la Cancillería y conducida por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Desde Panamá, Quirno volvió ayer a darle apoyo explícito en su pelea con Bachelet, la es presidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el senegalés Macky Sall.

“La Argentina cree en un multilateralismo eficiente, pragmático y responsable. Los organismos deben estar al servicio de la soberanía de los Estados, rendir cuentas por sus resultados y concentrar recursos en mandatos claros (…). Esa visión inspira el respaldo argentino a la candidatura de Rafael Grossi a la secretaría general de las Naciones Unidas”, sostuvo el canciller. El candidato ha agradecido, más de una vez, el amplio respaldo del Gobierno, aunque también ha destacado en distintas entrevistas que no es sólo “el candidato de la derecha”.

El propio Grossi, nominado meses atrás por la revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo, se tiene fe. “Necesito el apoyo de todos y creo que lo voy a tener, pero esa es mi aspiración”, dijo Grossi en diálogo con LA NACION luego de defender su postulación.

Un importante paso se dará en sólo unas semanas, cuando las postulaciones se traten en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos y Rusia, cada uno a su manera, ya han elogiado a Grossi, aunque se sostiene la incógnita sobre la postura de los otros tres integrantes del Consejo: Francia, China y sobre todo Gran Bretaña, enfrentada con Argentina en los foros internacionales en torno a la soberanía de las Malvinas. Un veto eventual de cualquiera de los cinco dejará a Grossi –y al Gobierno– fuera de la competencia.