Luego de la distinción de Time, el Gobierno se entusiasma con la candidatura de Rafael Grossi para la ONU

El reconocimiento internacional llegó justo a tiempo, y generó euforia en el Gobierno. Días antes de comenzar las audiencias públicas ante la Asamblea General de la ONU para defender su candidatura a próximo secretario general del organismo internacional, el diplomático Rafael Grossi fue nominado por la prestigiosa revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo, por su trabajo al frente de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Un conjunto que incluye a una amplia variedad de dirigentes, como el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el papa León XIV, el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El Gobierno, que sostiene su postulación, se convenció esta semana de que sus chances de suceder a Antonio Guterres como secretario general a partir del 1 de enero de 2027 son reales y concretas, aunque la existencia de otros candidatos, y la convulsionada geopolítica mundial, convierten en incierto el resultado de la elección.

“La distinción es espectacular para la Argentina. Y seguimos apoyándolo”, comentaron fuentes del Gobierno. Durante la presentación formal de su candidatura, en diciembre pasado, el canciller Pablo Quirno había afirmado que la ONU –organismo que el presidente Javier Milei suele criticar en duros términos- necesita “un liderazgo con el coraje de hacer lo difícil y correcto, aun cuando ello resulte incómodo, antes que optar por soluciones fáciles pero inconducentes (…), un liderazgo que privilegie la acción, la generación de confianza y la responsabilidad. Estamos convencidos de que todas estas cualidades están concentradas en la figura del embajador Grossi”, dijo el canciller en el Palacio San Martín.

El propio Grossi, destacado por Time por sus gestiones en conflictos de primera magnitud como la guerra entre Rusia y Ucrania, la controversia en torno al poderío nuclear de Irán o las inspecciones sobre Corea del Norte, es un crítico acérrimo del modo en que el portugués Guterres maneja el organismo desde hace tiempo y propone cambios. “Si observamos Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India, Pakistán y Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, afirmó días atrás el director de la OIEA.

Honoured to be included in @TIME’s list of this year’s 100 most influential people in the world.



This recognition reflects the work we do every day at the @IAEAorg on nuclear safety and security, non-proliferation, and the peaceful uses of nuclear science and technology to… pic.twitter.com/5YHIrwtfSJ — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) April 15, 2026

Claro que, en la carrera, hay otros candidatos anotados, dos de ellas mujeres: la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la ex mandataria de Costa Rica, Rebeca Grynspan. El cuarteto se completa con el ex presidente de Senegal, Macky Sall. Al igual que Grossi, los tres enfrentarán la semana que viene las consultas del plenario de la Asamblea General, paso al que le seguirá, hacia julio, la votación del Consejo de Seguridad, que integran de modo permanente Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña, y al que este año se suman Dinamarca, Grecia, Pakistan, Panamá, Somalía, Bahrein, Colombia, Congo, Latvia y Liberia. El Consejo tiene como misión recomendar a la Asamblea uno de los candidatos, pero también puede dar lugar, en medio del proceso y sobre todo si no hay consenso absoluto, a algún “tapado”.

“Grossi tiene credenciales intachables para ser candidato, pero después juega la política”, afirmó a LA NACION el ex embajador ante Naciones Unidas, Ricardo Lagorio, quien dejara su puesto en Nueva York luego del voto en contra del embargo a Cuba que le costara el puesto a la primera canciller de Milei, Diana Mondino.

Sin el apoyo de su propio país –el flamante presidente José Antonio Kast retiró el apoyo prometido por su antecesor, Gabriel Boric-Bachelet tiene a su favor el apoyo de México y Brasil, éste último integrante de los Brics junto a la Rusia de Vladimir Putin y China, gobernada por el Partido Comunista. Según afirmó hace dos semanas el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Bachelet “posee todas las credenciales” para el cargo, promoviendo “la paz, el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”. Desde Itamaraty aseguraron a este diario que el apoyo a Bachelet, que fue alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, se mantiene inalterable.

Rafael Grossi con el iraní Abbas Araghchi - - Iranian Ministry of Foreign Affa

También la favorece –al igual que a Grynspan-el aliento de la propia ONU para la presentación de candidatas mujeres, expresado por la entidad a modo de recomendación en el documento que dio el primer paso para el lanzamiento de las postulaciones.

En esa carta a los representantes de los distintos países, la titular de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y su par del Consejo, Michael Kanu, afirmaron que “los candidatos deben proporcionar una declaración de visión y revelar las fuentes de financiación en el momento de la nominación”. A modo de sugerencia, expresó que “los candidatos que ocupen cargos en el sistema de las Naciones Unidas deben considerar suspender su trabajo en el sistema de las Naciones Unidas durante la campaña con el fin de evitar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir de sus funciones y ventajas asociadas”. Una recomendación que, a diferencia de Grynspan, quien pidió licencia sin goce de sueldo como Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Grossi no atendió hasta el momento.

El probable apoyo de la administración Trump a la postulación de Grossi –aun no confirmado-se complementa con la postura, aún desconocida, de Francia y Gran Bretaña. “Si uno de los cinco grandes veta a un candidato, está fuera del juego”, destacan fuentes diplomáticas. Desde el Gobierno niegan que el alineamiento automático de Milei con Trump, que llevó incluso a votar en la ONU contra una resolución para declarar a la esclavitud en Africa como “el más grave crimen de lesa humanidad”, influya negativamente en la postura de los países encargados de la elección de esa región, que podrían optar por el postulante senegalés.

“No tiene nada que ver”, contestan desde el Gobierno, convencidos de las chances de Grossi, que sin ser un militante libertario recoge los principales apoyos del Gobierno.