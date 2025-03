Ari Paluch habló tras su desafortunada frase sobre el uso de la burundanga: “No correspondía”

El conductor Ari Paluch se refirió hoy al repudiable comentario que tuvo hoy en diálogo radial con su compañero de pase, Beto Casella, luego de decir que le pondría una dosis de burundanga -un cóctel de antidepresivos y antiespasmódicos que provoca hipnosis química- a la locutora del programa, en alusión a la periodista Noelia Corral. “Hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido”, se excusó Paluch por redes sociales.

“Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella por un chiste imprudente que hice esta mañana. Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor, como componemos algunos personajes satirizando sobre los temas que hablamos, pero nada de esto es una excusa, tenía a mi hija a adelante que participa del pase con nosotros. No quise ser ofensivo con ninguna mujer, ni con ninguna persona”, explicó Paluch al comienzo de su descargo difundido por X.

“Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido”, manifestó luego el conductor radial acerca de su comentario que provocó un repudio absoluto en redes sociales.

El pedido de disculpas de Ari Paluch tras el desafortunado chiste sobre la locutora de Beto Casella

“Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel, que en todo su derecho se sienta ofendido. Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian, y cosas que uno dice naturalmente no deben ser dichas”, destacó el conductor.

“Y si en el caso como este son dichas deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas y muchas gracias”, concluyó al respecto.

El comentario de Paluch

Las declaraciones de Paluch ocurrieron hoy durante el pase con Casella cuando debatían sobre el accionar de las “viudas negras”, las mujeres que drogan a hombres para desvalijar sus departamentos. Allí también estaba su hija Martina, productora del ciclo Arizona de la Rock & Pop.

Más precisamente, Paluch mostró imágenes de una cámara de seguridad de un edificio en Palermo en las que se observaba cómo una mujer de 20 años logró escapar con una valija tras seducir, drogar y robar a un hombre de 55; es la modalidad que se conoce como “viuda negra”. Fue bajo ese contexto que Casella comentó: “Esta tenía la dosis de burundanga [escopolamina] justa porque el tipo al día siguiente se despertó, hay algunos que no”.

Y tras ello Paluch replicó: “Está chica me está empezando a caer bien”. Luego de un debate sobre el accionar de estas mujeres, Casella dijo: “Me decía un policía, que ya detuvo a varias [viudas negras], que casi siempre en el chat previo, ellas preguntan el peso”.

“Para medir la dosis. ¿Es tan fácil conseguir burundanga?”, expresó Paluch. Y siguió, señalando a la producción: “Porque a mí esta chica…¿cómo se llama tu locutora?”.

El comentario de Ari Paluch en radio

“Noelia”, le respondieron detrás de cámara en el estudio radial. “Es linda esa chica. Podemos arreglar. Una mañana le ponemos en el vaso con agua”, sugirió el conductor.

Fue en ese momento que Martina, la hija de Paluch, intervino en la conversación, sentada en la mesa, aunque ya estaba activa en el debate durante el pase. “Padre, ubicate”, se limitó a decir, visiblemente incómoda.

A pesar de ello, su padre hizo caso omiso y replicó: “¿No hay un nivel de burundanga chiquitito que te da un besito?”. Segundos después, entre risas, ambos conductores dieron por terminado el pase y fueron a la pausa.

No es la primera vez que Paluch es cuestionado. En 2017, Ariana Charrúa, sonidista de A24 lo denunció por acoso sexual. De acuerdo a lo que relató la denunciante en aquel momento, la mujer se acercó al periodista para retirarle los micrófonos y, horas después, el conductor la habría tocado.

La carta que presentó a las autoridades del canal dice: “Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ´perdón, no me di cuenta, con un tono un tanto altanero”. Por ese episodio Paluch fue echado del canal.

Además, una compañera de la sonidista aseguró que también fue víctima del conductor. “Hace algunos meses tuve tres episodios trabajando juntos. Dos veces me tocó la cola dándome palmaditas y diciéndome ‘gracias’ y la tercera, yo estaba con calzas y se pasó cada corte del noticiero hablando de lo bien que me quedaban y haciendo comentarios al respecto”, acusó. Si bien ella no hizo la denuncia en su momento, apenas se supo lo que sucedió con Ariana, las autoridades del canal la llamaron para consultarle si también había sido acosada por Paluch y ella dijo que sí.

Años atrás, la locutora Verónica Albanese quedó desvinculada del programa de Paluch y ella dijo que él la maltrató y que fue responsable de su despido mientras estaba embarazada. “Es un hombre detestable, que acosa, que juega mucho con ese límite y que si uno no accede maltrata y demás. Fui con el evatest y todos festejamos desde el día uno. Hasta que se me empezó a notar la panza. Un día caí a la radio con un enterito negro y me dijo ‘ya sos una embarazada cualquiera con esa ropa, no vengas más’”, sostuvo en diálogo con LA NACION en 2017.

