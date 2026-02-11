Ariel Lijo será el juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

El juez federal Ariel Lijo tendrá a su cargo, a partir de mañana, el juzgado federal en lo criminal y correccional 11 y todas las causas que se tramitan en él, incluido el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde deberá resolver un planteo de Diego Spagnuolo, extitular de ese organismo, que pretende que todo el caso sea declarado nulo.

Lijo fue elegido como subrogante por la Cámara Federal por un sorteo del que solo participaron él y la jueza María Eugenia Capuchetti, informaron fuentes de la Cámara. Los demás magistrados de primera instancia de Comodoro Py quedaron fuera de ese sorteo porque así lo pidieron o porque ya tenían otra subrogancia vigente (ningún juez puede tener más de un juzgado extra, según las nuevas reglas del fuero). Hasta ayer estaba previsto que en el bolillero estuvieran también los números de María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi, que en las últimas horas solicitaron ser excluidos.

Lijo, titular del juzgado federal 4, fue uno de los dos candidatos propuestos el año pasado por Javier Milei para integrar la Corte Suprema, pero su postulación no consiguió el aval del Senado. Ahora, deberá investigar el caso Andis, en el que Sebastián Casanello -que subroga el juzgado 11 hasta hoy- procesó esta semana a 19 personas, incluido Spagnuolo, que fue el primer titular de la Andis del gobierno de Milei y que está acusado de haber liderado una asociación ilícita y haber cobrado sobornos.

La lista de casos que heredará Lijo incluye también la causa Seguros, donde está procesado el expresidente Alberto Fernández; el expediente en el que Casanello acaba de procesar por enriquecimiento ilícito a Julio De Vido y un tramo aún no elevado a juicio del caso cuadernos, que investiga un presunto lavado de dinero del exsecretario presidencial kirchnerista Daniel Muñoz y otros supuestos testaferros.

Diego Spagnuolo, con los hermanos Milei y Martín Menem, durante la campaña de 2023

En el caso Andis, Casanello dejó escrito en su fallo de esta semana que sospecha que los delitos y sus responsables iban más allá de lo demostado hasta el momento. Será tarea del próximo juez determinar si había funcionarios de mayor rango involucrados. El fiscal del caso, que por ahora tiene delegada la investigación, seguirá siendo Franco Picardi.

Mientras tanto, Spagnuolo y la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina, buscan que toda la causa sea declarada nula y ayer la Cámara Federal les dio una esperanza en este sentido: ordenó que el nuevo juez (hoy se sabe que es Lijo) investigue los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se alude a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei como responsables de la corrupción en la Andis. Spagnuolo y los Kovalivker sostienen que esos audios fueron manipulados y son de origen ilegal, y que la causa se construyó a partir de ellos. Con ese argumento piden que se declare nulo todo lo hecho en el expediente. Casanello se opuso, pero con Lijo, por instrucción de la Cámara Federal, se reabrirá ese debate.