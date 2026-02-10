Caso Seguros: procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a un grupo empresas que se beneficiaron con contratos

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a una serie de empresas de seguros acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, que desde el año pasado está procesado también en esta causa.

Hoy, Casanello procesó además a Daniel Rodríguez, que era el intendente de la Quinta de Olivos y estaba vinculado a Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers contra los que también avanzó el año pasado la causa.

Rodríguez fue nombrado intendente de la residencia presidencial por Fernández, pero hacía trabajos para él desde antes de que asumiera como presidente. Esas tareas las pagaba Martínez Sosa, el amigo broker de Fernández.

Casanello procesó a Rodríguez como “partícipe secundario” de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario.

Entre otros motivos porque colaboró para los encuentros entre Martínez Sosa y Alberto Fernández; por ejemplo, habilitando la entrada del broker a la Quinta de Olivos sin dejar registro.

Las empresas procesadas hoy fueron Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Los representantes de estas compañías -y quienes actuaron para beneficiarlas- ya habían sido procesados, pero el juez avanzó ahora contra las empresas a partir de la ley 27.401, vigente desde el 1° de diciembre de 2017, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Alberto Fernández y Martínez Sosa

A la Justicia le corresponde actuar contra las empresas cuando constata que tuvieron “una organización defectuosa, que en lugar de prevenir los riesgos inherentes de la actividad, los aceptó y dio plausibilidad a la comisión de delitos en su beneficio”, explicó Casanello en su fallo.

El juez marcó una diferencia entre San Cristóbal y el resto de las compañías. Dijo que esta empresa sí contó con un sistema de normas y procedimientos dictados con anterioridad a los hechos del proceso para “regular la conducta ética de sus dependientes en la mayoría de los procesos de la compañía”, pero que “falló en su debida implementación”.

Es decir que, si bien “por sobre el resto esta compañía hizo esfuerzos concretos para mejorar su política de integridad”, eso “no la exime de responsabilidad”. De todas formas, en caso de ser condenada, podría recibir un castigo menor.

Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, en los tribunales de Comodoro Py Marcos Brindicci

En esta causa se investigan irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, que llegó a la Presidencia con mucha experiencia en esta materia porque años antes había sido Superintendente de Seguros (durante el gobierno de Carlos Menem).

De los presuntos hechos de corrupción investigados en este caso habrían sacado provecho las firmas procesadas por Casanello, sin haber puesto en marcha procedimientos para prevenir que eso sucediera.

El procesamiento del año pasado del expresidente, confirmado por la Cámara Federal, fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.

Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor". Entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista.

De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró como su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.

Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.

Héctor Martínez Sosa, en los tribunales federales del barrio de Retiro ricardo-pristupluk-11511

Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de $2252 millones y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros.

María Cantero, en Comodoro Py ricardo-pristupluk-11511

Ese monto fue mucho más que lo que cobró la empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del broker Torres García, que se hizo del 17% de las comisiones.

Pablo Torres García Instagram

Junto con los procesamientos, Casanello ordenó embargos sobre las compañías de seguros. El más alto, contra Bachellier SA, fue de $9.669.697.257,25. Esta firma, que es una de las vinculadas a Martínez Sosa, tuvo contratos con Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.