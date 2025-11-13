Arrasó el oficialismo en la elección de la Asociación de Magistrados

El oficialismo arrasó en las elecciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El juez Andrés Basso, uno de los condenó a Cristina Kirchner en la causa de Vialidad, fue reelecto presidente por la Lista Bordó.

La Asociación de Magistrados es la entidad gremial que nuclea a los jueces, magistrados y fiscales y funcionarios de la justicia nacional y federal de todo el país.

Sus integrantes representan a los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Basso obtuvo 1130 votos, mientras que la lista Celeste, más cercana al peronismo, consiguió 689 votos, y Compromiso Judicial, 527 votos.

De este modo, la lista Bordó retomó el control del Consejo Directivo de la Asociación, y recuperó los consejeros que había perdido en la última elección.

El Consejo Directivó quedó integrado de la siguiente manera: 12 miembros de la lista Bordó, 7 de la Celeste y 5 de Compromiso.

“Agradezco a las y los asociados de la Asociación de Magistrados por honrarme con un nuevo mandato, en representación de la Lista Bordó; vamos a renovar nuestra labor para seguir consolidando una Justicia independiente, fuerte y cercana a la ciudadanía”, expresó Basso, tras el resultado, en declaraciones a LA NACION.

Antes de ser elegido, en una entrevista con Diario Judicial, Basso había anticipado que si resultaba electo continuaría con “la firme postura institucional que hace más de dos décadas venimos manteniendo de rechazo ante los recurrentes intentos de los sectores políticos de los distintos gobiernos de turno de llevar adelante el traspaso de la justicia nacional”. Y expresó su negativa a “equiparar a la ciudad de Buenos Aires con una provincia”.

A Basso lo acompañaron como candidatos a consejeros German Sutter, Agustín Dávila Marks, María Jimena Monsalve, Enrique Comellas, Jorge Sobrino Reig, Carina Jaime, Alejandro Musa y Germán Degano.