El gobernador de Tucumán defendió la compra de una casa de fin de semana por US$ 300.000

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, defendió la compra de una casa de fin de semana por US$ 300.000 en Tafí del Valle. La operación generó polémica en la provincia cuyo régimen local no obliga a hacer pública las declaraciones juradas de los funcionarios.

El mandatario provincial aseguró que la transición de la propiedad, cuya escritura data del 13 de diciembre de 2024 e hipotecada a favor del Banco Macro por $266.250.000, fue “totalmente legal, transparente y declarada”.

“Voy a reiterar las explicaciones que en algún momento las di pero que para algunos sectores no quedó demasiado claro o se le dio un destino totalmente desvirtuado. Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, empezó Jaldo desde la Casa de Gobierno, según informó La Gaceta.

La propiedad no declarada del gobernador Jaldo

Y explicó: “Esa casa la compré yo en Tafí del Valle -uno de los principales destinos turísticos de la provincia- legitimante a nombre de quién habla y a nombre de mi esposa. Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”.

Asimismo, argumentó que sus ingresos no provienen exclusivamente de la función pública. “Hoy cumplo el rol de gobernador, pero no vivo de la política; tengo una actividad privada, inscrita en Arca, que es la agrícola y ganadera registrada hace más de 40 años”, señaló para justificar el financiamiento otorgado por el Banco Macro, la entidad privada que actúa como agente financiero de la provincia.

Y continuó: “Esa actividad privada no figura bajo ninguna sociedad, es una empresa unipersonal, no me cobijo bajo ninguna figura jurídica sino que toda actividad está a nombre mío. Yo estoy acostumbrado a poner la cara y la obra legalmente".

La propiedad del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en Tafí del Valle, el principal enclave turístico de la provincia; la compró siendo gobernador por US$300.000

Tal como publicó LA NACION, la propiedad que Jaldo adquirió en Tafí del Valle siendo gobernador cuenta con una superficie de 2347,38 metros cuadrados. La operación se formalizó por US$300.000 dólares y la inscripción se realizó el 22 de enero de 2025. La propiedad figura a nombre de Jaldo y de su esposa, Ana María del Valle Grillo, según la documentación del Registro Inmobiliario.

Su última declaración jurada pública en la Oficina Anticorrupción (OA) fue en 2016, cuando asumió una banca como diputado nacional. El año pasado también debió haberla presentado porque fue candidato a una banca en el Congreso. “Siempre dijo que era una postulación testimonial. Renunció [a la banca ganada] y no fue proclamado”, justificaron desde la gobernación ante la consulta de este diario.

La nueva propiedad de Jaldo, un gobernador peronista que a menudo actuó como aliado de La Libertad Avanza, se conoce en una coyuntura en la que están en el centro de la escena las declaraciones juradas presentadas por funcionarios nacionales ante la OA y también el reparto de créditos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios y legisladores aliados del oficialismo.

En Tucumán los funcionarios provinciales están obligados por la ley N°3981 a presentar su declaración jurada, pero no a hacerla pública. No hay en la provincia tampoco una suerte de OA que exija el cumplimiento de la norma.