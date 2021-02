Video: la excéntrica aparición del exjuez Norberto Oyarbide en Radio 10

El exjuez federal, Norberto Oyarbide, debutó este mediodía en el programa de Coco Sily en Radio 10

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de febrero de 2021 • 16:42

El exjuez Norberto Oyarbide debutó como columnista en el programa Fuerte y al medio, de Coco Sily, y sorprendió con sus historias y anécdotas, que se repetirán todos los miércoles.

"Te va a movilizar escuchar a Oyarbide", adelantaba el conductor en la previa al arribo del exmagistrado y seteaba expectativas en la audiencia.

Así fue la presentación del exjuez Norberto Oyarbide en el programa de Coco Sily 02:07

Video

Fiel a su estilo, Oyarbide llegó a las 13 y vestido de gala a la puerta de los estudios de Radio 10, en la esquina de Uriarte y Nicaragua, donde fue recibido por Coco Sily, quien lo describió como "una persona maravillosa".

Al bajar de su auto, el chofer le abrió la puerta y le sostuvo un bolso de la marca Louis Vuitton.

"Me encanta el desafío"

"Esto me inspira para la vida, me encanta el desafío", expresó Oyarbide una vez al aire, mientras de fondo sonaba Frank Sinatra.

Con 45 años de carrera, de los cuales 22 se desempeñó como juez federal, reconoció: "Nunca dudé, pero ahora no volvería a ser juez", sentenció, al tiempo que se acomodaba en un trono rojo.

"Dentro de mi cabeza hay varios proyectos, todos tienen que ver con el otro. No se me cruzó por la cabeza otra cosa que no sea ser una persona que se entrega completamente al derecho", agregó, y se autorreconoció como una persona muy emocional, que le gusta tocar el piano y escuchar tango. "Lo peor que puede llegar a tener una persona es esconder mentiras, y yo no oculto mentiras", sostuvo.

Coco Sily, conductor de Radio 10, recibió a Norberto Oyarbide en su debut

Sus primeros 59 minutos

Verborrágico como pocos, Oyarbide recordó sus más de dos décadas por los pasillos de Comodoro Py y sin vueltas, respecto de las investigaciones que recaen sobre su persona, planteó: "Que se acerquen a Comodoro Py, que me denuncien. Denunciaron que tenía pisos en Puerto Madero. Se hartaron de investigar y buscar, fueron hasta los restaurantes donde yo solía comer y pedían facturas para saber qué era lo que yo gastaba".

En otra intervención, profundizó sobre la vida en ese edificio judicial, adquirido durante la época del gobierno de Carlos Menem, cuando se puso en movimiento el sistema del juicio oral y público, y detalló que en 1994, cuando juró como juez federal, poseía un despacho en el tercer piso del Palacio de Justicia, "hasta que vino esa revolución en la justicia y lo trasladaron a Comodoro Py" y pasaron a estar en "despachos incómodos, donde ingresaba cualquier persona". "Comodoro Py es el tren fantasma", señaló.

Al momento de describir su profesión, expresó: "El derecho es arte, poder decirlo y expresarlo, bajar lo que está escrito en la norma y dirigirse a una persona sobre su inocencia o culpabilidad, es artístico".

Fuera de su paso por la Justicia, Oyarbide se definió como una persona muy creyente, que sigue a diario un ritual religioso: "Rezo un rosario de rodillas frente a las estampillas que tengo".

"No hay que tenerle miedo a la soledad, lo malo es darse cuenta de que uno está solo. Hablo del silencio y de escuchar su sonido, es el tiempo perfecto para ubicar las ideas, alejar los malos pensamientos", expresó, prometiendo que con champagne en mano, volverá para seguir siendo parte del ciclo que desde hoy se emite de 12 a 15 en la AM 710.

La confirmación

A comienzos de diciembre, cuando se conoció la noticia sobre su participación en el programa radial, Oyarbide le dijo a LA NACION:"Voy a estar con Coco. Es una cosa de locos. Me pareció divertida la propuesta, así que ahí estaré tomándome una copa de champagne con él". Y enseguida, confesó que le gustaba hacer algo diferente: "No tiene nada que ver con Comodoro Py. Me divierte que será todo espontáneo. Puede tener una proyección importante, ¿no? La idea es divertir a la gente".

Sobre el ofrecimiento, recordó: "De la radio fueron muy cordiales. Vinieron a verme a mi casa tres directivos, me contaron el proyecto y les dije que me divertía y que probáramos".

Oyarbide aún mantiene los horarios de cuando trabajaba en la Justicia Federal y comentó que durante la madrugada suele escuchar el programa de la misma emisora, Antes del Amanecer, a cargo de Gustavo Romero.

A Coco, en cambio, lo conoce desde hace tiempo por el productor de artistas Darío Arellano, productor de Midachi y padre del cantante Patricio Arellano.

Conforme a los criterios de Más información