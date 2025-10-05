Asi quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025
La intención del Gobierno es que Diego Santilli, dirigente de Pro, asuma como primer candidato en reemplazo de Espert, aunque la decisión final aún no fue formalizada
Con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el oficialismo reconfigura la lista de La Libertad Avanza (LLA) a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La intención del Gobierno es que Diego Santilli, dirigente de Pro, asuma como primer candidato, aunque la decisión final aún no fue formalizada.
Espert, que había sido ratificado públicamente por Javier Milei días antes de su salida, decidió declinar su postulación luego de las denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Su renuncia abrió un debate interno sobre cómo cubrir el lugar vacante en la lista bonaerense.
Fuentes del oficialismo señalaron que la propuesta de colocar a Santilli al frente de la boleta se apoya en la necesidad de consolidar la alianza entre La Libertad Avanza y Pro en el principal distrito electoral del país. No obstante, el reemplazo todavía debe resolverse formalmente en la Justicia Electoral.
La normativa vigente (decreto reglamentario 171/2019 de la ley de cupos) establece que, ante la renuncia de un candidato, debe reemplazarlo una persona del mismo género que le siga en la lista. En este caso, Espert era secundado por la modelo Karen Reichardt, quien podría asumir el primer lugar si no prospera la negociación política con el sector de Santilli.
A la espera de la confirmación final, la lista provisoria de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires quedó conformada de la siguiente manera:
- Diego Santilli (a confirmar) / Karen Reichardt
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuevo
- Sergio Figliuolo
- María Florencia De Sensi
- Miguel Smuckler
- María Rosa González
- Álvaro García
- Andrea Vera
- Joaquín Ojeda
- Ana Tamango
- Carlos Pirovano
- Martina León
En Buenos Aires se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados, el número más alto entre las provincias por su peso poblacional. El resultado de la elección será clave para definir la correlación de fuerzas en el Congreso durante la segunda mitad del gobierno de Milei.
