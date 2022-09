Ataque a Cristina: Brenda Uliarte habló de suicidarse y la jueza ordenó que se le haga un seguimiento psicológico

Brenda Uliarte, procesada por tentativa de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo que analizaba la posibilidad de suicidarse . Se lo manifestó a agentes del Servicio Penitenciario Federal cuando la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, según informó una fuente oficial con acceso a la causa. En respuesta, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó que se le haga a Uliarte un seguimiento psicológico.

Un funcionario que trabaja en el expediente relató a LA NACION que en la madrugada del sábado, cuando Uliarte fue trasladada desde una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) -donde pasó sus primeros días presa- hasta el penal de Ezeiza, tuvo una crisis por miedo a ser agredida por otras internas y dijo que antes de ser atacada prefería quitarse la vida. De acuerdo con esta reconstrucción, Uliarte se retractó una vez que se tranquilizó. Todo esto figura en el informe del Servicio Penitenciario.

En el mismo documento consta que llegó con una herida, pero no se trataría de una autolesión sino de una picadura de araña en una pierna, según ella misma relató, sufrida mientras estaba detenida en la PSA. Por esa picadura está tomando antibióticos.

Fuentes de la PSA dijeron a LA NACION que mientras estuvo detenida en su dependencia Uliarte tomó antibióticos por una infección urinaria y un forúnculo en un pie. Que siempre tuvo atención médica y que estuvo vigilada las 24hs por personal de equipo táctico de la PSA. Afirmaron no tener registros de que la hubiera picado una araña.

Brenda Uliarte fue procesada como coautora de un intento de homicidio calificado Justicia Federal

Su abogado, el defensor público Gustavo Kollmann, se comunicó con Uliarte para constatar que estuviera bien. Mantuvieron una entrevista por Zoom y ella negó tener intenciones de suicidarse. Kollmann, no obstante, pidió para su defendida atención psicológica. Según fuentes de la causa, los primeros informes de psicólogos y psiquiatras dicen que cuando ella fue detenida estaba lúcida y ubicada en tiempo y espacio.

Uliarte fue procesada por Capuchetti como coautora -junto con Fernando Sabag Montiel, su novio- del intento de homicidio calificado de Cristina Kirchner, agravado por el uso de armas, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas .

Cuando declaró en los tribunales, Uliarte negó haber sido parte del intento de homicidio. “Yo no pensé en ese momento que Fernando tenía el arma encima, tampoco vi el acto, me enteré recién cuando me fui”, dijo sobre la noche en que su novio gatilló contra la vicepresidenta. Uliarte estaba a pocos metros y cuando Sabag fue detenida, ella escapó.

“Quiero aclarar que yo no tengo odio ni rencor hacia nadie, por más que piense diferente al kirchnerismo. No tengo odio ni rencor, jamás sería capaz de hacer algo así, me parece un hecho aberrante”, dijo Uliarte frente a la jueza, pero pronto las constancias de su celular la desmintieron esta versión.

Capuchetti dijo que “las pruebas permiten concluir, con el grado que exige esta etapa, que el día 1° de septiembre en la hora referida, Fernando André Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte se dirigieron hacia las inmediaciones del domicilio de la Sra. Vicepresidenta, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, oportunidad en la cual Sabag Montiel, aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud, intentó dar muerte a la Vicepresidenta de la Nación mediante el uso del arma de fuego conforme el plan criminal premeditado por ambos imputados”.