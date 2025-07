Ataque a lo de Espert: la madre de la funcionaria detenida por Arroyo Salgado contó que a su hija la llevaron “esposada y encadenada al piso”

Eva Pietravallo, la madre de Alesia Abaigar, la funcionaria del Ministerio de Mujeres bonaerense que cumplió una semana presa acusada de haber tirado estiércol en la casa del diputado José Luis Espert, dijo que sobre su hija se está aplicando una “violencia indescriptible”.

Relató que la joven pasó tres días presa, incomunicada, en una comisaría por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y que después fue trasladada a la cárcel de Ezeiza, donde todavía sigue detenida. “La llevan el sábado, con las esposas puestas y encadenada al piso del móvil. La llevan a Talcahuano, allí la maltrataron de todas las maneras posibles”, dijo la madre de Abaigar en diálogo con Radio Con Vos, y contó que su hija le dijo que tuvo mucho miedo.

“Me contó, cuando la pude ver, en el penal, el domingo: ‘Parecía una película de Netflix’. ‘Agache la cabeza’, le decían, y le sacaban fotos. Después la llevaron volando a Ezeiza. Estamos viviendo una violencia indescriptible”, dijo.

Eva Pietravallo también estuvo detenida por orden de la jueza Arroyo Salgado. “A mi hija y a mí nos vinieron a allanar los domicilios el miércoles 25 muy temprano. Vivimos en Florida, partido de Vicente López. Nos secuestraron los celulares y a mi hija, también el auto. A mí me allanan, me ponen esposas y me tienen tres días en la comisaría”, relató.

“Estoy por cumplir 70 años”, contó. “Lo único que tienen en mi contra es una cédula azul. Este aparentemente es el motivo porque el que me encarcelan a mi”, indicó.

Pietravallo sostuvo que cuando las llevaron a la comisaría, a ella le dijeron que iba a tener que declarar pese a que el allanamiento en su casa hubiera dado negativo. “No se qué buscaban pero no encontraron nada. Me dijeron que me llevaban a declarar y después me llevaban a mi casa, pero no fue así. Nos tuvieron dos días completos esperando que el juzgado nos citara a las dos. Estábamos en la comisaría, pero incomunicadas. Cuando yo estuve frente a la doctora Arroyo Salgado y preguntó mi abogado qué me imputaban, la doctora dijo: ‘Esta es la descripción de los hechos’, y describieron algo que yo veo en las imágenes de televisión: la camioneta blanca, las bolsas. Nada más nos dijeron porque hay secreto del sumario”.

“La violencia es impresionante”, afirmó.

“Cuando me excarcelan a mí, al tercer día -continuó su relato-, después de dos noches en la comisaría, la dejan a mi hija un día más: no le dan la excarcelación. Pero ni siquiera tienen pruebas de que ella haya hecho lo que dicen. No hay fotografías, filmaciones de mi hija. Es una persecución política esta desmesura y exageración”.

Pietravallo dijo además que está preocupada por la salud de su hija. “En febrero de 2024 tuvo una operación muy grande en el [Sanatorio] Güemes. Sufrió muchísimo. Tiene una enfermedad rara autoinmune. El organismo segrega exceso de líquido linfático y a ella se le alojó en el pulmón el líquido linfático. Yo tengo mucho miedo de que este estrés de estar en este lugar terrible donde está le provoque una reactivación de la enfermedad”.

Este miércoles otras cuatro personas fueron detenidas por orden de la jueza Arroyo Salgado en esta causa. El hecho que se investiga es que se arrojó estiércol y se colgó un pasacalles contra Espert en el frente de su casa.