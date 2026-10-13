ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves contra el DNU 70/23 del Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un nuevo paro nacional de 24 horas para este jueves 15 para apoyar la derogación por parte de Diputados del DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, anunciada por el secretario general Rodolfo Aguiar, incluirá paros, asambleas y movilizaciones durante toda la jornada y coincidirá con la marcha por el financiamiento universitario y la Ley de Tierras convocada para los alrededores del Congreso.

“¡¡Ahora!! ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el 15/10. ¡¡Tenemos que ir por todo y voltear el DNU 70/30 completo!! Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, expresó el secretario de ATE Nacional en su cuenta de X.

Y añadió: “No podemos permitir que sigan gobernando a la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”.

El comunicado de ATE X

“Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni [Jorge Rafael] Videla se animó a tanto. No sólo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, expresó el titular.

La nota en la que confirmaron la medida de fuerza —dirigida a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano— resaltó que el objetivo será “reclamar por la Soberanía Nacional, contra la Extranjerización de las tierras y en defensa de la Educación Pública Universitaria”.

De forma similar a lo que ocurrirá durante la Marcha Federal Universitaria convocada por el Partido Justicialista (PJ), el radicalismo, la izquierda y los movimientos sociales, ATE concentrará su movilización en la Ciudad en las inmediaciones de la Plaza del Congreso a partir de las 13.30, mientras que las actividades en las otras provincias del país serán “definidas por las conducciones locales”.

“El sindicato protesta por el Financiamiento Universitario, la derogación del DNU 70/23, en defensa de la Soberanía Nacional sobre el territorio y los recursos estratégicos, repudiando las políticas del Gobierno Nacional de entrega de tierras a capitales extranjeros, la constante vulneración derechos y deterioro del empleo estatal”, añadieron en el documento dirigido al secretario Julio Cordero.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Ricardo Pristupluk

La medida de fuerza se mantiene más allá de que la Corte Suprema repuso la vigencia de la Ley de Tierras a través de una medida cautelar interina publicada el viernes luego de haber refrendado la vigencia del decreto 70/23, que en su artículo 154 la dejaba sin vigencia.

La movilización no sólo exigirá el cumplimiento de la Ley de Tierras (que regula y limita la compra de terrenos rurales en la Argentina por parte de personas o empresas extranjeras), sino también exigirá el “cumplimiento efectivo” de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y la obtención de los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades.

Servicios afectados

Según indicaron desde el sindicato a LA NACION, durante la jornada sólo se garantizarán los servicios de guardias mínimas en hospitales y de atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Al mismo tiempo, la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares también se verán afectados. Por ahora, informaron, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mientras que PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) atenderán únicamente emergencias.