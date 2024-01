escuchar

En la previa del paro general al que llamó la CGT para este miércoles, que comenzará formalmente a la medianoche, desde el gremio de trabajadores públicos ATE redoblaron la apuesta y aseguraron que detendrán sus actividades las 24 horas, pese a que el Gobierno ya informó que les descontarán el día a los empleados estatales que no se presenten a trabajar. Asimismo desafiaron el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien ya tienen fricciones por movilizaciones anteriores.

“Que Bullrich no se ilusione porque no va a poder aplicar ningún protocolo. Mañana vamos a ser una multitud, y no vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno ”, advirtió este martes el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, que ya cruzó cartas documento con la ministra de Seguridad: ella les mandó una exigiéndoles una cifra millonaria por el costo del operativo de las marchas de diciembre y el gremialista le envió otra donde señaló que si no deponía su “accionar persecutorio y antisindical”, la iba a denunciar.

En este marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que no pagarán a los empleados públicos si mañana no van a trabajar y Aguiar le dijo en su momento: “Vos también podrías parar, pero de decir burradas”.

Para el miércoles, en tanto, desde el sindicato que se identifica con el color verde ya definieron que comenzarán el cese de actividades a las 0, que se extenderá por 24 horas y que será así para los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.

“La administración va a estar toda paralizada”, adelantó Aguiar, quien explicó: “Solo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales y, en el caso de organismos con atención a jubilados, se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada”.

Asimismo, el gremio participará de la movilización frente al Congreso de la Nación que está coordinada por la CGT, con un acto previsto a partir de las 15, para reclamar por la no aprobación de la ley ómnibus.

Como premisas propias, desde ATE piden primero por la “reincorporación inmediata” de los trabajadores que ellos consideran despedidos, pese a que el Gobierno se ampara en que solo no renovó las contrataciones de 2023. También solicitan la reapertura urgente de paritarias, un aumento salarial que supere la inflación, el pase a planta permanente de todos los empleados y la anulación del protocolo antipiquetes.

Además rechazan la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro planteada en el proyecto de la gestión mileísta, reclaman el “cese de las políticas de ajuste, y el intento de privatización y desguace de empresas y organismos estatales”, y llaman a dar de baja los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y 84.

