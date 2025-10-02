Atentado a Cristina Kirchner: archivan la causa contra Milman y citan a indagatoria al testigo que lo acusó

La jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa contra el diputado Gerardo Milman (Pro) en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a la expresidenta Cristina Kirchner de 2022. Al mismo tiempo, la magistrada citó a indagatoria a Jorge Abello, el testigo que había acusado al diputado de anticipar el atentado en un bar cercano al Congreso.

En una resolución de más de 30 carillas a la que tuvo acceso LA NACION, Capuchetti sostuvo que no hay pruebas para acusar a Milman y que todo se redujo al testimonio del testigo trucho. “De momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación”, explicó la jueza.

Abello era asesor del entonces diputado del Frente de Todos Marcos Cleri. En su momento había declarado que el 30 de agosto de 2022, horas antes del atentado, le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Pero luego nadie confirmó esos dichos. Tampoco se encontraron los mensajes que supuestamente le había enviado a Cleri.

Ahora el testigo está acusado de falso testimonio.

La causa contra Abello estaba a cargo del juez Sebastián Casanello, pero hace algunas semanas pasó a Capuchetti, que tiene el expediente residual por el atentado. La jueza aceptó la competencia y ahora lo citó a declarar el 14 de octubre.

Capuchetti también pidió un listado de llamadas entrantes y salientes del celular de Abello entre el 1 de julio 2022 y el 28 de septiembre de ese año.

Gerardo Milman se presentó a declarar en la causa por el atentado a Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

Al mismo tiempo, Capuchetti ordenó el archivo parcial respecto de Milman. “Los elementos de prueba analizados no permiten evidenciar sospecha alguna, y ante la ausencia de nuevas medidas de prueba, entiendo que corresponde adoptar un temperamento conforme lo normado por el artículo 195 del CPPN, hasta tanto surjan nuevos elementos”, dice el fallo.

El diputado del PRO había pedido su sobreseimiento en las últimas horas luego de que la Cámara Federal confirmó la validez del peritaje sobre su celular.

El teléfono de Milman había sido secuestrado a fines de 2023, pero recién se abrió en mayo cuando el diputado entregó la clave de seis dígitos. En julio se realizó el primer análisis con la presencia de la jueza Capuchetti y sus secretarios. La defensa de Cristina Kirchner y la Fiscalía objetaron ese informe preliminar y se ordenó un nuevo peritaje de manera manual.

Entonces se analizaron más de 650.000 “eventos”, entre mensajes, audios e imágenes. Los peritos concluyeron que no había pruebas contra Milman. “No se registraron conversaciones ni material digital que contenga menciones a las expresiones, que según el testigo Jorge Abello, habría proferido Gerardo Milman ni que guarden relación con el intento de homicidio perpetrado contra la exvicepresidenta de la Nación”, sostuvo ese informe.

La disputa por los peritajes obligó la intervención de la Cámara. Los abogados de Cristina Kirchner cuestionaban la elección de Gendarmería, una fuerza que depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y pretendían “tener acceso al crudo de la información extraída”. El tribunal rechazó esos planteos y valoró que se haya realizado una segunda pericia, de manera manual.

Con ese fallo, los abogados de Milman reclamaron esta semana su sobreseimiento. La jueza decidió esperar a que se resuelva la situación procesal de Abello y ordenó solo un archivo parcial.

Noticia en desarrollo