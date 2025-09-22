Atentado contra Cristina: la Cámara Federal validó el peritaje del teléfono de Gerardo Milman, que ahora pedirá su sobreseimiento

La Cámara Federal ratificó la validez del peritaje sobre el celular del diputado Gerardo Milman en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a la expresidenta Cristina Kirchner. El análisis de ese teléfono había sido objetado por los abogados de la exmandataria. Con esta ratificación, los abogados del diputado ahora pedirán su sobreseimiento, pudo saber LA NACION de fuentes de la defensa.

El teléfono de Milman (Pro) fue secuestrado a finales de 2023, pero recién se abrió en mayo cuando el diputado entregó la clave de seis dígitos. En julio se realizó el primer análisis con la presencia de la jueza María Eugenia Capuchetti y sus secretarios. La defensa de Cristina Kirchner y la Fiscalía objetaron ese informe preliminar y la jueza ordenó un nuevo peritaje de manera manual.

Entonces se analizaron más de 650.000 “eventos”, entre mensajes, audios e imágenes. Los peritos concluyeron que no había pruebas contra Milman. “No se registraron conversaciones ni material digital que contenga menciones a las expresiones, que según el testigo Jorge Abello, habría proferido Gerardo Milman ni que guarden relación con el intento de homicidio perpetrado contra la exvicepresidenta de la Nación”, dice ese informe, adelantado por LA NACION.

Abello era un asesor legislativo que ahora está acusado de falso testimonio. En su momento había declarado que el 30 de agosto de 2022, horas antes del atentado, le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Pero nadie confirmó esos dichos. Tampoco se encontraron los mensajes que supuestamente le había enviado al diputado kirchnerista Marcos Cleri.

Abello tiene un pedido de indagatoria pendiente. En los últimos días, el juez Sebastián Casanello le mandó la causa de la jueza Capuchetti, que deberá decidir si se queda con esa causa y ordena finalmente la declaración.

Fernando Sabag Montiel, acusado del intento de asesinato de Cristina Kirchner telam-14399

La disputa por los peritajes obligó la intervención de la Cámara. Los abogados de Cristina Kirchner cuestionaban la elección de Gendarmería, una fuerza que depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y pretendían “tener acceso al crudo de la información extraída”. El tribunal rechazó esos planteos y valoró que se haya realizado una segunda pericia, de manera manual.

“Si bien la parte cuestiona también la actuación de la Gendarmería Nacional en el caso, prefiriendo que la medida la realice un perito de parte como la Datip, dicho agravio tampoco ha de prosperar, teniendo en cuenta que la instructora, como directora de la investigación y en el marco del principio de libertad probatoria que rige en el proceso penal, se encontró habilitada para ordenar la realización de esta diligencia en el formato que consideró más adecuado, conforme los lineamientos previamente dispuestos”, opinó el camarista Pablo Bertuzzi.

La geolocalización del celular de Milman, según el peritaje agregado al expediente del atentado contra Cristina Kirchner

En la segunda pericia, los expertos de Gendarmería analizaron unos 650.762 “eventos”. Había 5891 mails, 312.674 imágenes, 3375 audios de voz, 103.836 mensajes de WhatsApp, 555 mensajes de Signal, y 12.711 de Telegram. También revisaron mensajes de Instagram y Twitter.

El informe concluyó que en el teléfono de Milman no había mensajes vinculados con el atentado ni con los dichos del testigo Abello.

“Las críticas formuladas por el recurrente no contienen argumentos de entidad suficiente que justifiquen, en esta instancia, la realización de un nuevo cotejo de los datos extraídos del teléfono celular de Gerardo Milman. Ello, sin perjuicio de que, con el avance del proceso, puedan surgir elementos que ameriten revaluar esta cuestión”, opinó el camarista Leopoldo Bruglia.

Con esta confirmación, en los próximos días los abogados de Milman se presentarán ante la jueza Capuchetti para pedir su sobreseimiento. La causa, igualmente, seguirá avanzando con otras líneas de investigación.