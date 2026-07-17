Atentado a la AMIA: se realizó una nueva jornada de reflexión sobre antisemitismo y discriminación

En un nuevo aniversario del ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del 18 de julio de 1994, se desarrolló una jornada de reflexión sobre antisemitismo y discriminación organizada por el Congreso Judío Latinoamericano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Coordinado por la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Comunidad Judía del Paraguay y el Comité Central Israelita de Uruguay, el evento reunió a una importante cantidad de funcionarios judiciales.

“Si queremos vivir en democracia, lo que define a la misma no es solo que es el gobierno de la mayoría, porque los totalitarismos también son mayorías. Lo que las distingue es cómo trata esa sociedad a las minorías, a los más vulnerables”, sintetizó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

El evento fue organizado conjuntamente con la DAIA, la AMIA, la Comunidad Judía del Paraguay y el Comité Central Israelita de Uruguay

En consonancia, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, destacó que “el odio no distingue, por eso la respuesta al odio no puede ser de una sola comunidad”. En el panel de expositores también dijeron presente Bernadette Minvielle Sánchez, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, y Manuel Ramírez Candia, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay.

Por su parte, Claudio Epelman, el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), recordó el trágico evento que se cobró la vida de 85 personas y trazó una analogía con el exterminio nazi. “Los hechos terribles como los que ocurrieron a lo largo de la historia no nacen espontáneamente. Quienes estudiaron el Holocausto nos enseñan que no comenzó en Auschwitz sino con la segregación y discriminación a los judíos en años previos. Ese proceso terminó en la cámara de gas”, analizó.

El 18 de julio de 1994 un coche bomba destruyó la histórica sede de la AMAI, ubicada en la calle Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, dejando más de 300 heridos.

Al momento de tomar la palabra, Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y Comisionado para la Diplomacia Judicial del CJL, subrayó que “la impunidad nunca puede convertirse en una resignación. La memoria solo conserva su sentido cuando se traduce en instituciones más fuertes y un compromiso efectivo con la verdad”.

En ese sentido, Ramírez Candia, manifestó que “los actos antisemitas no solamente atentan contra la libertad religiosa, sino sobre una gran cantidad de derechos humanos, sobre todo contra la voluntad humana”.

“La memoria ejemplar es aquella que, partiendo del pasado, va hacia al presente para no olvidar porque si bien es cierto que los hechos no se repiten de la misma forma a través del tiempo, algunos hechos tienen una matriz similar, una enseñanza hacia el futuro que hace que merezcan ser recordados”, apuntó Rosatti, y cerró: “Esta es la memoria ejemplar. No hay que olvidar los atentados, no hay que olvidar el Holocausto. Los hechos que hoy nos convocan son hechos que de ninguna manera pueden ser olvidados”