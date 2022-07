Atentado a la AMIA y la Embajada: habló el periodista del Times que publicó el informe del Mossad

Tras dar a conocer la investigación del Mossad, la agencia de espionaje israelí, que determinó que los dos ataques terroristas contra la AMIA y la embajada de Israel fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbollah, el periodista de The New York Times especializado en terrorismo, Ronen Bergman, dio una entrevista y confirmó la existencia de una célula para ejecutar los atentados, al tiempo que rechazó las hipótesis de que estuvieran involucrados funcionarios argentinos.

En ese sentido, Bergman consideró que la publicación permitió “entender lo que realmente pasó”, gracias a “la información recibida en los últimos años”. Y detalló que en el informe del Mossad figuran “nombres de muchas personas que hoy están vivas, encontraron refugio en Beirut e incluso ascendieron de grado dentro de la estructura de Hezbollah”.

Tras la difusión de ese informe de inteligencia, Israel aclaró que de ninguna manera se desligaba de responsabilidad a Irán. “Hezbollah e Irán son lo mismo. Irán ideó, financió y aportó la logística para los atentados”, dijo a LA NACION el domingo el titular de la diplomacia de Israel, Lior Haiat. En ese sentido, Bergman afirmó que la conexión local no sabía que estaba participando en un próximo atentado de Hezbollah, pero no desligó a Irán tampoco.

“El Mossad no investigó todo lo que ocurrió después del atentado, incluyendo las acusaciones contra funcionarios del Gobierno local por ayudar a encubrir la investigación, y vuelvo a aclarar que si hubo algún ciudadano argentino que alquiló un vehículo o tuvo una interacción con los libaneses, según el Mossad, no tenía conocimiento de que estaba ayudando a Hezbollah para un futuro ataque”, precisó el especialista en una entrevista con la Agencia AJN.

“La existencia de Hezbollah como principal fuerza política, social y militar en el Líbano depende de Irán. Irán y Hezbolá son chiítas y por eso no solo hay cercanía de intereses, sino una cuestión mucho más profunda, yo diría que se ven como aliados muy cercanos y de confianza”, continuó Bergman, para después revelar que el Mossad usó parte de la información del fiscal Alberto Nisman sobre los vínculos entre Irán y la organización terrorista.

En tanto, consultado sobre las conexiones entre Hezbollah e Irán, el especialista expresó: “El apoyo de Irán a Hezbollah, a diferencia de otras organizaciones que apoya Teherán, como los movimientos palestinos Hamas o la Yihad Islámica, es muy diferente”. Y finalizó desligándose del revuelo que generó la publicación en la Argentina, al responder: “No me corresponde hablar de otras publicaciones”.

Repercusiones

El texto publicado por el The New York Times, fechado en Tel Aviv y firmado por Ronen Bergman, con la colaboración de Ana Lankes desde Buenos Aires, asegura que se basa en un estudio interno del Mossad, que describe de manera detallada cómo se planearon los ataques, incluida la forma en que los explosivos ingresaron a la Argentina en botellas de champú y cajas de chocolate.

“Si bien el Mossad enfatiza que la inteligencia israelí aún cree que Irán, que apoya al Hezbolla, aprobó y financió los ataques y proporcionó capacitación y equipo, los hallazgos contradicen las afirmaciones de larga data de Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo en el terreno”, señala la publicación.

El fiscal de la Unidad AMIA Sebastián Basso dijo a LA NACION que no puede opinar sobre algo que no está en la causa. “Sería deseable que Israel aporte esta documentación, aunque ya dijo que lo relacionado con datos de inteligencia lo intercambiará con sus pares argentinos”, dijo. Indicó que en la Argentina no hay evidencia de la participación de funcionarios o argentinos en la conexión local del ataque y que su trabajo es sobre “el comando del Hezbollah que cometió el atentado y su actuación en Argentina y la Triple Frontera. Hasta ahí no hay contradicción. “Las investigaciones de la justicia argentina acreditan que Irán es el autor intelectual del atentado e Irán está detrás de Hezbollah. La fiscalía sostiene que Irán dio la orden de cometer el atentado”.

Consultado sobre si esta investigación del Mossad puede afectar los pedidos de captura internacional libados por Interpol contra siete iraníes, incluidos altos funcionarios y un libanés, el fiscal dijo: “Desde nuestro punto de vista no tiene ningún efecto, porque se trata de una nota periodística que menciona un informe. Si este informe tiene existencia real y se aporta oficialmente a la causa y ahí se analizará”.

Los atentados fueron llevados a cabo por Hezbollah en venganza por las operaciones israelíes contra la milicia shiíta en el Líbano, según la investigación del Mossad. Dijo que Hezbollah había utilizado infraestructura secreta construida durante años en Buenos Aires y otros lugares de América del Sur para planear ataques.