Atentado contra Cristina Kirchner: el ministro de Justicia denunció vínculos entre María Eugenia Capuchetti y el macrismo y explicó por qué cree que no avanzará la recusación de la jueza

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, se refirió este sábado al pedido de recusación que la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsa contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por el intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre frente a su departamento de Recoleta. En declaraciones radiales, el funcionario se manifestó poco esperanzado de que el requirimiento prospere al afirmar que los magistrados que lo resolverán fueron “puestos a dedo” por el expresidente Mauricio Macri. Además, denunció vínculos entre Capuchetti y Cambiemos y acusó a la Justicia federal de querer “encubrir” el atentado.

Dos días después de que Cristina Kirchner anunciara en Twitter que recusará a Capuchetti, Soria manifestó: “Los que van a resolver esa recusación son los jueces puestos a dedo por Macri: [Leopoldo] Bruglia y [Pablo] Bertuzzi, junto con el arquero de la Liverpool, que entraba todos los fines de semana a la quinta de Macri a atajar [En alusión al juez Mariano Llorens]”.

Tras ello, agregó en diálogo con La 990: “Y si vos apelás esa decisión de esa cámara macrista, resuelven los mayordomos de la Quinta de Olivos: [Mariano] Borinsky y [Gustavo] Hornos, que entraban y salían con la excusa de jugar al paddle cuando Macri estaba operado de la rodilla (...) Y si no te gusta eso y apelás, más arriba te espera la Corte Suprema que diseñó el abogado de Clarín, que está prófugo (...) Este es el mejor ejemplo de cómo el macrismo y los poderes reales cooptaron una parte de la justicia”.

De esta forma, Soria compartió la mirada poco optimista ya manifestada por los abogados de la vicepresidenta con relación al avance de la recusación de la masgistrada, a la que además acusó de tener relación con el macrismo. En ese sentido, recordó: “En agosto de 2020, siendo diputado, hicimos una presentación con otros legisladores en el Consejo de la Magistratura donde expusimos los vínculos entre la jueza Capuchetti y [Sergio] Arribas y [Silvia] Majdalani [los extitulares de la AFI durante la gestión de Cambiemos]”.

Luego, completó: “Es de público conocimiento que Capuchetti es una persona muy cercana a Cambiemos. Se detectaron en los registros públicos muchos ingresos de esta jueza a la AFI, donde estaban Arribas y Majdalani, los amos del espionaje de Macri. Esto lo expusimos en agosto 2020 y ahora entendés por qué la Corte se metió adentro del Consejo de la Magistratura para paralizarlo”.

Atentado: Cristina Kirchner recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti y vinculó a Gerardo Milman

Más tarde, el ministro aseguró que la Justicia no quiere avanzar en la investigación por el intento de magnicidio de la vicepresidenta y a ese respecto sostuvo: “Yo creo que el partido judicial está mostrando su lado más perverso, el intento de asesinato no puede ser encubierto desde Comodor Pro (...) Para la Justicia Federal Cristina no tiene derechos ni garantías, la única garantía que tiene Cristina es la del pueblo argentino”.

Por último, se refirió a los presuntos dichos del diputado de Pro, Gerardo Milman, con relación al atentado, a raíz de los cuales la exmandataria pidió la recusación de Capuchetti. “En los primeros días de la causa, Capuchetti tenía conocimiento de lo que había dicho un testigo: Milman jactándose de que cuando la maten iba estar camino a la costa. Las mujeres que estaban con él le mintieron en la cara y luego la jueza no quiso secuestrarles los teléfonos. Mejor muestra de la falta de imparcialidad y del intento contundente de tratar de encubrir o de obstruir el camino a la verdad… creo que no quedan dudas”, concluyó.

