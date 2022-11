La recusación que anunció Cristina Kirchner podría demorar la elevación a juicio del caso del atentado

escuchar

Cristina Kirchner anunció esta mañana que recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa por el atentado del 1 de septiembre pasado y sus abogados planean cumplir con esa instrucción en los próximos días. Si llegan, presentarán el pedido para apartar a la jueza mañana; si no, el lunes próximo, dijeron fuentes cercanas a la vicepresidenta.

Esta recusación podría demorar el avance de la causa , que la jueza planeaba elevar a los tribunales orales a finales de la semana próxima o durante la semana siguiente. La decisión de cerrar una primera etapa y llevar a juicio a los tres procesados (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo) es muy resistida por el kirchnerismo, que dice que es la prueba de que los investigadores no quieren avanzar sobre los “autores intelectuales” del ataque. En los tribunales advierten que hoy no hay pruebas en la causa de que haya otros autores intelectuales distintos de los procesados y que, de todos modos, más allá de la elevación a juicio de este tramo del caso, la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo seguirán investigando si hubo otros posibles responsables del ataque.

Una vez que la recusación esté presentada, Capuchetti esperará a que la Cámara Federal la confirme al frente de la causa antes de tomar nuevas decisiones de peso; entre ellas, la elevación a juicio, dijeron fuentes de los tribunales, que afirmaron que es lo que hace normalmente cuando la recusan.

María Eugenia Capuchetti Victoria Egurza - Télam

De todos modos, antes de elevar la causa, la jueza tiene algunas medidas de prueba por producir. Por eso, en Comodoro Py estiman que la recusación, de ser rechazada, no tendrá un impacto determinante en los tiempos de la causa.

Una vez que el planteo contra la jueza se presente, ella lo elevará a la Cámara acompañado por un informe suyo sobre el tema. Ella podía hacerlo dentro de las 24 horas. Después, el tribunal deberá decidir.

Los argumentos de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner anunció por Twitter que presentará la recusación. Fue por ese posteo que se enteraron incluso sus abogados. La vicepresidenta publicó un video en el que acusó a Capuchetti de “paralizar y boicotear” la investigación. “Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”, anunció.

Según el video, “cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación” porque “el partido judicial no quiere a Cristina como víctima”, sino que “la quiere presa o muerta”. Esta idea reproduce lo afirmado por la vicepresidenta en su último acto público, en Pilar.

El video, con la voz en off de la periodista Julia Mengolini, comienza: “El 1° de septiembre, antes de las 21, en la puerta de su casa intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la Policía. Su nombre es Fernando Sabag Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen”.

Atentado: Cristina Kirchner recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti y vinculó a Gerardo Milman

Y sigue: “Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato?”

En el video se introduce entonces una referencia al diputado Gerardo Milman (Pro). “Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman junto a dos mujeres que lo acompañaban lo siguiente: ‘Cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa’”, plantea.

Después, indica que se “constataron judicialmente” las afirmaciones del testigo porque se demostró “que se encontraba ese día, a la hora que indicó, en ese lugar”. Para los investigadores, en cambio, lejos de constatarse, sus declaraciones hicieron sospechar que se trataba de un falso testimonio. Capuchetti dispuso que se lo investigara.

En el video se destaca que las asesoras de Milman declararon en la causa y en un primer momento negaron haber estado ese día en el bar, hasta que les mostraron las imágenes donde se las veía. “Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa”, como un argumento contra la jueza.

Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, abogados de Cristina Kirchner Enrique García Medina

En ese momento, y mientras se suceden una serie de imágenes vinculadas al intento de magnicidio, la voz en off se pregunta quién es Milman y remarca que fue viceministro de Seguridad durante la gestión de la actual presidenta de Pro, Patricia Bullrich, donde manejó el área de Inteligencia. También detalla los antecedentes de las acompañantes de Milman. Cuenta, por ejemplo, que Carolina Gómez Mónaco “fue Miss Argentina en el año 2012″ y que “en 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina”.

Pero también relaciona a Gómez Mónaco con Crónica TV, el canal donde Sabag Montiel y Uriarte aparecieron en un móvil antes de cometer el atentado contra la vicepresidenta. Relata que Gómez Mónaco compartía una sociedad con María Mroue, panelista del programa de Crónica TV en el que “llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabag Montiel y Brenda Uliarte semanas antes del atentado”.

Cristina Kirchner hizo su publicación en Twitter a las 8.00. Dos horas más tarde, sus abogados se presentaron en la Cámara Federal, para participar de una audiencia en la que fundamentaron el pedido -rechazado por Capuchetti- para que sean revisadas las comunicaciones de las asesoras de Milman que estuvieron con él en el bar Casablanca.

