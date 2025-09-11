Audios, derrota bonaerense y octubre en disputa: las frases más destacadas de LA NACION + Cerca

El ciclo LA NACION + Cerca estrenó su nuevo formato de video podcast con un análisis de las últimas elecciones y sus consecuencias, a cargo de Paz Rodríguez Niell, Martín Rodríguez Yebra y Jorge Liotti. Durante el encuentro revisaron la derrota oficialista en la Provincia de Buenos Aires, el impacto de los audios que salpican al Gobierno, lo que necesita Javier Milei para llegar competitivo a octubre y el estado actual del Pro y del kirchnerismo. A continuación, una selección de frases con los principales ejes de la conversación de los analistas políticos de LA NACION.

El Gobierno de Milei después de la derrota bonaerense

Paz Rodríguez Niell : “Pese a semejante derrota y a la admisión de errores tácticos, nadie en el Gobierno pagó el costo. No se identificó a un responsable... [Sebastián] Pareja, Karina Milei. Probablemente, porque la responsable fue ella es que nadie pagó el costo.”

: “Con las internas hay quienes dicen que se acabó una mística entre los libertarios de cierta sensación de que estaban luchando contra un enemigo común, de que venían a derrumbar la casta. , según lo que nos llega de lo que fueron las reuniones de estos días, después de que se sacaban esas fotos con caras que no lograban disimular del todo lo que pasaba.” Jorge Liotti: “La disrupción institucional no puede ser parte del menú: la Argentina necesita que los presidentes terminen . El Gobierno aún tiene herramientas para enderezar . Octubre será el mes que definirá cómo el Gobierno transitará los dos años que quedan.”

El impacto de los audios

Martín Rodríguez Yebra: “Milei hizo campaña y lleva casi dos años de gobierno diciendo todo el tiempo que él estaba en la política para luchar contra los políticos, la casta, los que se benefician del Estado. Los audios de Spagnuolo , en los que habla de una aparente estructura de corrupción dentro del Estado, nada menos que para la compra de medicamentos para la discapacidad, golpean el corazón de ese relato que decía estar contra la casta .”

Qué necesita el oficialismo de cara a octubre

Jorge Liotti: “El Gobierno necesita más que nunca una victoria nítida en octubre , porque de eso depende la segunda mitad de su mandato en gran medida. Un mal escenario no necesariamente es una derrota: puede ser la primera fuerza más votada, pero por ejemplo con 36 puntos . No es un resultado suficiente para este Gobierno en este momento. La reformulación que ellos pensaban hacer después de octubre la tienen que hacer ahora .”

El estado del Pro y el kirchnerismo

