escuchar

Organizaciones sociales no alineadas con el oficialismo se manifiestan hoy en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, con epicentro en la 9 de Julio y San Juan. En una semana marcada por el recalentamiento de la calle a raíz de la ola de saqueos en el conurbano bonaerense y diversos lugares del país, la Unidad Piquetera (UP) reclama por “la asistencia a los comedores populares, el aumento en los programas sociales y la entrega de herramientas para la continuidad de los trabajos autogestionado”.

Todos los carriles de la 9 de Julio mano al Sur y el Metrobús en la misma dirección se encuentran cortados a la altura de Independencia, mientras que sobre la calle Lima, sentido Constitución, efectivos de tránsito dispusieron un desvío a partir de la calle Humberto Primo, a 100 metros de donde los grupos piqueteros se concentran, sobre la avenida San Juan, que también se encuentra interrumpida completamente. En cambio, el tránsito sigue avanzando en el Metrobús sentido norte y en la 9 de Julio en el mismo sentido. En tanto, la intersección de Paseo Colón e Independencia fue cortada por el avance de las corrientes que ingresaron desde el Puente Pueyrredón.

La medida de fuerza se confirmó ayer a último momento, tras el fracaso de las negociaciones durante la reunión que los líderes piqueteros tuvieron con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Victoria Tolosa Paz. “Los funcionarios relatan que hay una decisión de asistir la crisis social que aqueja a millones de trabajadores, como producto del brutal ajuste que se está llevando adelante, pero aún no le ponen monto al aumento de los programas ni fecha de entrega concreta de los alimentos”, denunciaron a través de un comunicado.

Marcha del Polo Obrero y otras organizaciones sociales en reclamo de asistencia a los comedores populares, aumento en los programas sociales y entrega de herramientas Fabián Marelli

Además del Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, la nueva protesta es impulsada por sus aliados de Barrios de Pie- Libres del Sur (que conduce Silvia Saravia) y el MST- Teresa Vive (a cargo de Mónica Sulle), secundados por decenas de otras organizaciones piqueteras de la izquierda trotskista. “Ratificamos los reclamos sociales que mantenemos en alto ante la crisis social, que se profundiza con ajuste y represión que pretenden hacer pasar por orden directa del FMI”, expresaron.

Los manifestantes ingresaron a la Ciudad desde Puente Pueyrredón, Acceso Oeste y Puente Pueyrredón. El punto de encuentro es la avenida San Juan y 9 de Julio. Se espera que a lo largo del día haya grandes complicaciones de tránsito en el centro porteño. “Desde el Gobierno manifestaron la decisión de restablecer integralmente la asistencia a los comedores populares, es un reconocimiento a la denuncia que venimos haciendo hace meses y que habían desmentido desde gobierno a través la ministra Tolosa Paz”, agregaron.

“Vitaminas y proteínas”

Bajo la consigna “Basta de ajuste, basta de hambre”, desde hace meses las organizaciones piqueteras han puesto el foco en los bolsones que el Gobierno Nacional baja a los comedores barriales, sobre los que denuncia una abundancia de “fideos y polenta” en detrimento de alimentos como carnes y verduras. “Hay más de 35.000 comedores populares que no están siendo abastecidos ni mínimamente por el Estado”, reclamó Belliboni en su arribo a la manifestación.

Entre las filas que comenzaron a concentrarse sobre la 9 de julio y San Juan, uno de los cánticos principales se expresa en ese sentido. “Dale a tu cuerpo vitaminas y proteínas, no más polenta”, es el estribillo proveniente del popular hit “Macarena”. Belliboni afirmó: “Hay mucha gente que concurre a comedores populares aún trabajando. Esta situación social se está agravando y se está enrareciendo por los últimos hechos. Entonces, el canal para reclamar siempre es el Estado, siempre el responsable es el Gobierno y no el particular que puede tener un negocio”.

El temor a nuevos saqueos

La vuelta de los reclamos piqueteros se dan en medio de una semana caliente a nivel social y político luego de la serie de saqueos y robos en banda a comercios en el conurbano bonaerense, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche y Mar del Plata. Al respecto, desde las organizaciones piqueteras no oficialistas negaron cualquier relación con esos hechos. “Desmentimos rotundamente que esa sea la orientación y la posición que tienen el Polo Obrero y otras organizaciones que integramos la Unidad Piquetera”, rechazaron.

El referente del Polo Obrero, a su vez, le respondió a Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), quien se atribuyó los saqueos. “Primero que no es un referente piquetero porque no tiene ni una sola persona en ninguno de los barrios que ocurrió eso, lo cual es falso lo que dice. Después, rechazamos lo que ha afirmado y al propio Castells, que es una persona que se ha quedado en los noventas y que claramente no representa a ninguna organización social”, cuestionó.

Por último, consultado por el temor de los negocios del centro porteño que bajaron sus persianas desde temprano, Belliboni descartó que desde las corrientes de la Unidad Piquetera se produzcan hechos similares. Le decimos a los comerciantes, no solo de la Avenida San Juan, sino por donde vamos a transitar, la 9 de julio, en la Avenida de Mayo, que no tenemos nada que ver con lo que está ocurriendo, que lo nuestro es un reclamo al Estado”, apuntó.

Temas Actualidad política