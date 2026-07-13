Avanzan reuniones para armar un tercer espacio en el peronismo, lejos de la pelea de Cristina y Kicillof

Mientras los focos están posados sobre la fraticida interna bonaerense, que disputan el kirchnerismo y su retoño axelista, hay otros espacios del peronismo que parecen marchar hacia una confluencia de cara a las elecciones de 2027. Por ahora transitan carriles paralelos, pero se registran cada vez más contactos entre dirigentes que buscan tomar protagonismo ante la crisis de liderazgo que mantiene inerte a la principal fuerza de oposición al presidente Javier Milei.

Uno de esos encuentros tuvo lugar días atrás en la ciudad de Córdoba, hasta donde viajó el porteño Juan Manuel Olmos -referente del grupo que tuvo su acto fundacional en Parque Norte- para reunirse cara a cara con la diputada Natalia de la Sota. A diferencia del PJ mediterráneo, más conocido como cordobesismo, la hija del exgobernador no coquetea con los libertarios ni tampoco con el macrismo. Eso la pone en un sitial que siguen con atención en Buenos Aires.

Según detallaron fuentes partidarias, Olmos se tomó un avión para ir a ver a De la Sota, un gesto que cayó bien a la diputada, porque podrían haberse encontrado en las inmediaciones del Congreso: ella tiene oficina en la Cámara baja y él, en la Auditoría General de la Nación, organismo que preside y cuyo edificio se encuentra muy cerca del Palacio Legislativo. No siempre ocurre -casi nunca, sería más justo decir- que un porteño salga a jugar de visitante a las provincias.

Durante la conversación cruzaron proyectos y trazaron un diagnóstico político en el que la diputada fue enfática al advertir que no hay que esperar que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se embarque en la causa peronista contra Milei. Se trata de un punto relevante para la proyección electoral del PJ, porque son conocidos los intentos de Axel Kicillof de ampliar fronteras hacia el “cordobesismo”. Pero eso es visto como una pérdida de tiempo por De la Sota.

Natalia de la Sota junto a Sergio Massa, a quien apoyó en la campaña presidencial de 2023

En torno a la diputada cordobesa se tejieron diversas especulaciones, aunque la mayoría de los comentarios la sitúan como potencial candidata a vicepresidenta en una fórmula peronista en 2027. Ella envió algunas señales en esa dirección, porque a la actividad natural en su provincia le adosó visitas a Santa Fe, Mendoza y -con perfil bajo- a la propia Buenos Aires, donde fue invitada a distritos de peso como La Matanza y Lomas de Zamora.

No en vano Olmos viajó a Córdoba para verla: en el peronismo son unos cuantos los que piensan que el grupo de Parque Norte -que integran diputados como la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrerriano Guillermo Michel- debe confluir con la cordobesa De la Sota y con referentes que impulsan la “reconstrucción” de la fuerza, como el diputado Miguel Pichetto. En ese mismo barco ubican al Frente Renovador del último candidato presidencial del panperonismo, Sergio Massa.

“Si hay dos, habrá tres”

El exministro de Economía suelta, a modo de advertencia, que si el kirchnerismo y el axelismo no deponen las armas y pacifican la interna, entonces en lugar de dos fórmulas -como se supone que habrá si el enfrentamiento entre ambos sectores fuera total-, el peronismo podría llegar a “tener tres fórmulas” para encarar la carrera presidencial del año próximo. En ese tercer espacio, los massistas ubican a su jefe, al grupo de Parque Norte y a De la Sota.

El diputado Miguel Pichetto, en sus oficinas del Congreso Soledad Aznarez

Un capítulo aparte merece Pichetto. Desde su regreso a las filas del peronismo, hay quienes lo consideran un aliado -como el kirchnerismo desde que pidió la liberación de Cristina Kirchner, y también Guillermo Moreno- y otros que piensan que “se pasó dos pueblos” al identificarse tan claramente con la causa de la expresidenta. El diputado, que hace un mes coincidió con Massa en San José 1111, les responde: “Tenemos que unirnos de todas maneras”.

La actitud de Pichetto es rastreable en Olmos. El dirigente del PJ porteño es uno de los arquitectos del grupo de Parque Norte, que busca reunir al peronismo más allá de la interna kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, pero también es uno de los pocos dirigentes no kirchneristas que visitan a Cristina en su prisión domiciliaria de San José 1111. De hecho, en un encuentro de su espacio en Entre Ríos manifestó su adhesión al lema “Cristina libre”.

Pero el peronismo federal nació para dejar atrás la etapa hegemónica del kirchnerismo, con consignas que lo acercan a la producción agropecuaria y al desarrollo ligado a las usinas de dólares, como son la minería y el sector energético. Para este espacio, que está en plena etapa de formación, ni Cristina Kirchner ni Axel Kicillof representan un proyecto económico novedoso. A ambos los vinculan a un pensamiento que se bifurcó en una deriva izquierdista.

Olmos junto a Tolosa Paz, Michel y los intendentes bonaerenses Granados y Achaval, en Parque Norte Prensa

En términos de proyectos, esta mirada se impone entre legisladores peronistas de origen provincial y la mayoría de los massistas que reportan en el Frente Renovador. Natalia de la Sota es una exponente de esta línea y por eso hay quienes la alientan a dar un salto a nivel nacional. La hija del exgobernador José Manuel de la Sota empezó a aceptar invitaciones de distintos puntos del país, a donde viaja acompañada por un reducido grupo de colaboradores.

Entre ellos se encuentran Bernardo Knipscheer, su marido, que es legislador provincial en Córdoba; y Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado nacional de origen bonaerense, de histórico vínculo con el exministro de Economía Roberto Lavagna. Con ellos habló Olmos antes y durante su estadía en Córdoba capital, donde se reunió con De la Sota. La foto del encuentro fue otra señal de que el peronismo se reorganiza, más allá de su evidente interna bonaerense.

“Nosotros decimos que hay un espacio con base en el interior del país que no está dispuesto a que el peronismo siga paralizado por la interna de la provincia de Buenos Aires”, dijeron las fuentes consultadas tras la reunión entre De la Sota y Olmos en Córdoba. Desde allí, la diputada denunció penalmente al ministro de Salud, Mario Lugones, por incumplir prestaciones de discapacidad. Su perfil, queda claro, es de confrontación directa con los libertarios.