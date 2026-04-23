Axel Kicillof asume en el PJ bonaerense con la intención de reforzar su candidatura presidencial

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof asumirá este viernes formalmente la presidencia en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. Reemplazará en la titularidad del partido a Máximo Kirchner, el diputado nacional con el que está enfrentado.

La convocatoria, que no se ajusta a calendario, llega luego de una serie de movimientos desafiantes desde la interna peronista a su figura como candido presidencial.

Antes de asumir en el PJ, Kicillof lanzará el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su fuerza política propia, en Avellaneda. En los dos actos tiene lugar luego de una serie de señales de intendentes y de legisladores peronistas que desconocen su liderazgo para 2027.

De este modo el gobernador retoma la iniciativa político partidaria luego de participar la semana que pasó en un congreso del progresismo en España, donde tuvo encuentros con los presidentes Luis Inazio Lula Da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia.

Kicillof con Lula, la semana pasada, en España MARIANO SANDA

En España Kicillof se mostró como candidato a presidente por el peronismo para 2027. Pero no fue el único aspirante a candidato presidencial que viajó a la cumbre de Barcelona: también estuvo el senador nacional Eduardo Wado de Pedro, cercano a Cristina Kirchner, que evitó mostrar respaldo al gobernador de Buenos Aires.

Luego de que quedará expuesta en el ámbito internacional la fisura peronista, el gobernador aceleró los movimientos políticos en el frente interno al regresar al país esta semana.

La convocatoria formal del PJ bonaerense para este viernes tiene como objetivo la “distribución de cargos” y el análisis de la situación política actual. Se descuenta que habrá un documento en contra del gobierno de Javier Milei y una convocatoria a organizar a la oposición en un intento de vencerlo en las próximas elecciones, en 2027.

Para Federico Otermin, vicepresidente del PJ bonaerense, a partir del primer encuentro de la nueva conducción, “en el partido vamos a empezar a discutir sobre las PASO, que sería interesante tenerlas a nivel nacional”.

Será una oportunidad para verse las caras con los distintos espacios que mantienen un enfrentamiento por el control del PJ. En particular, con los seguidores de Cristina Kirchner.

Esta semana esa grieta salió a la luz. Mayra Mendoza, intendente en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial de máxima confianza de la expresidenta, arremetió contra Kicillof y contra Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense y mano derecha del gobernador, que el fin de semana debió quedarse en España tras ser intervenido de urgencia por una apendicitis.

Kicillof, en Quilmes, con Mayra Mendoza durante la inauguración de un instituto de formación docente Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Mendoza agitó la pelea con un mensaje irónico sobre la salud del funcionario en un grupo de chat de WhatsApp en el que está el gobernador y los intendentes, según averiguó LA NACION de fuentes provinciales.

En el inicio de la semana Kicillof reposteó en un chat con intendentes un tuit de Bianco, difundido en la red social X, donde su ministro informó: “En el día de ayer por la noche fue intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente”.

Bianco había viajado el miércoles de la semana que pasó a acompañar a Kicillof a una cumbre progresista -Global Progressive Mobilisation- donde los dos funcionarios mantuvieron reuniones con líderes internacionales en un intento por expandir el armado del Movimiento Derecho al Futuro.

Bianco no pudo regresar el sábado a la noche como estaba previsto, en un vuelo de línea junto a Kicillof. El gobernador informó a los intendentes sobre el motivo de la ausencia de su jefe de Gabinete en un chat interno.

Mientras la mayoría de los alcaldes expresaron solidaridad por la salud del Bianco, la intendente en uso de licencia de Quilmes respondió con un mensaje cargado de reproches. “Va a estar todo bien @Carlos Bianco Axel!. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

Mendoza es la voz emergente del reclamo de un sector de La Cámpora que cuestiona a Kicillof por no reclamar de manera más enérgica la libertad de Cristina Kircher, durante y después de la la intervención quirúrgica a la que fue sometida la expresidenta.

Es parte de un grupo de alcaldes que busca resistir la candidatura a presidente de Kicillof y que apoya otras alternativas, como la De Pedro. Pero hay otro grupo de intendentes que considera el regreso de Sergio Massa como una alternativa. Ante todos ellos, se situará Kicillof el viernes para proponer trabajar en unidad para intentar vencer a Milei en 2027.