Coronavirus: “No es una ola lo que está pasando, me animo a decir que es un tsunami”, dijo Axel Kicillof

Luego del anuncio oficial que el presidente Alberto Fernández brindó ayer para determinar las nuevas medidas por la pandemia de coronavirus, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esta mañana hizo un diagnóstico de la situación epidemiológica y especificó las restricciones que se aplicarán en territorio bonaerense. “No es una ola lo que está pasando, me animo a decir que es un tsunami”, diagnosticó el mandatario provincial y advirtió: “Corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario”.

Desde el comienzo de la cuarentena, Kicillof mantuvo una actitud proclive a aplicar cierres más fuertes que en la Ciudad, algo que quedó en evidencia tras las conferencias de prensa que emitieron los funcionarios de ambas administraciones.

El gobernador bonaerense insistió con la necesidad de aplicar “medidas duras” como única forma de evitar los contagios masivos y se mostró alineado con las decisiones tomadas por la administración nacional. “Prefiero ampliar y construir hospitales que ampliar cementerios, como ocurre cuando no aguanta el sistema sanitario”, dijo hoy desde La Plata.

Kicillof: "habrá severas multas para quien no cumpla con las restricciones"

“Vino un crecimiento de casos como no se observó ni en la primera ola, ni el brote de enero. No solo por lo súbito, por la velocidad o porque se adelantó en las previsiones, sino por la magnitud”, consignó Kicillof y señaló que en las últimas tres semanas la Provincia pasó de un promedio por día de 2500 casos a más de 6000, la semana pasada, con un récord registrado ayer de más de 10.000 infectados. “Es impresionante la velocidad con la que están creciendo los contagios”, sostuvo y detalló como las causas el relajamiento de los cuidados, la habilitación de actividades que generan movilidad, la reducción de la temperatura y la circulación de nuevas cepas.

“Para que quede claro, si no se toma ninguna medida, si no se cambia nada, lo que hay que suponer es que todo sigue igual y eso es que los casos crecen, crecen y crecen. Hizo muy bien Alberto en advertir y en anunciar medidas”, comentó, para respaldar al primer mandatario, y agregó: “Cuando la ola llega tan rápidamente, si no se hace nada no hay sistema que aguante”.

“Guerra contra el coronavirus”

En esa línea, y ante la postura de un sector de la oposición que no está de acuerdo en tomar decisiones tan drásticas, el gobernador indicó: “No está en juego una abstracta libertad individual de hacer lo que queremos, cuando queremos. Hay una grave crisis ocasionada por la pandemia, lo que juegan son los derechos. Hago la pregunta al revés: ‘¿quién tiene derecho a no cuidarse y a contagiar a otro? ¿Qué derecho es ese?’ No tiene sentido común ni siquiera”.

Con la misma actitud, remarcó: “Algunos se piensan que se trata de un rato más o menos de diversión. Por favor, vean lo que está pasando en nuestros hospitales, se lucha una guerra con el coronavirus. Ya pasó en la Argentina, mientras unos luchaban una guerra, otros hacían que no pasaba nada, pero esas actitudes egoístas no dan derecho a contagiar a los demás”.

Además, Kicillof comentó que “no hay país donde, ante la inminencia del incremento sin límites, no se hayan tomado medidas duras”, consignó que se vive la epidemia más grande en 100 años y refirió: “La forma de cuidarse es restringir ciertas cosas, por doloroso que sea”. Anticipó, incluso, que habrá un sistema de “severas multas” para los incumplimientos de las nuevas medidas que anunció, que dependerán de la fase en que se encuentra cada municipio y estarán vinculadas a la nocturnidad y a las reuniones sociales.

Vacunación

El gobernador indicó que la diferencia entre esta ola y la primera que vivió el país el año pasado tiene que ver con que ahora se suma el proceso de vacunación, al que elogió en la provincia por ser “rápido” y romper con un nuevo récord de inoculaciones ayer, con más de 80.000 nuevas personas inmunizadas. “Este gobierno no está en campaña electoral, está en campaña de vacunación”, sostuvo, en un mensaje indirecto hacia el sector más radical de Juntos por el Cambio.

“Esta es una carrera entre el virus y la vacuna, en las próximas semanas esperamos completar el primer hito, y tener el personal de salud completo. También, a la mitad de los docentes, a todos los mayores de 70 años y a todos los inscriptos de 60, con enfermedades previas”, detalló.

“Con la masa de vacunas que tenemos vamos a estar no muy lejos de los 2.200.000 vacunados”, comentó y también dijo que vacunaron a trabajadores de salud que viven en la Ciudad, pero que trabajan en territorio bonaerense, porque no iban “a discriminar”.

Luego de un proyecto presentado por diputados del radicalismo para que los privados y los Estados provinciales puedan comprar vacunas y de que, anoche, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijera que ello nunca estuvo prohibido, Kicillof indicó que desde hace tiempo ayudan a conseguir dosis a la administración de Fernández. “Si tienen algún contacto con algún proveedor cierto y firme de vacunas, que se la acerquen al gobierno nacional”, pidió.

Economía

Ante el reclamo de algunos sectores de la economía que se verán afectados, otra vez, por las acciones restrictivas, Kicillof advirtió: “Está claro que las medidas van a tener un efecto económico, pero también sabemos que no va a ser posible contemplar todas las situaciones”. Lo justificó con la idea de que “estamos en una emergencia muy especial”.

A pesar de ello, admitió que el año pasado “fue difícil y grave” y que se “vivieron privaciones de todo tipo, desde lo económico, lo emocional y lo pedagógico”. Sin embargo, indicó: “Comparto esas angustias, los problemas y reclamos, pero quiero decir que al tiempo que pasaba todo esto, también llevamos un año batallando con esta pandemia sin que desbordara nuestro sistema de salud”.

Segunda ola

La provincia de Buenos Aires sumó, en el último reporte, 11.059 nuevos casos de coronavirus y los contagios desde el comienzo de la pandemia llegaron a 1.037.954. Las muertes en territorio bonaerense fueron, en total, 28.771 desde marzo del año pasado, de acuerdo a datos que aportó el Ministerio de Salud de dicho distrito.

Allí hay 5.674.561 inscriptos para recibir la vacuna contra el Covid-19 y ayer inmunizaron a 82.138 personas, en un día signado por críticas a la administración de Kicillof debido a una suspensión momentánea y turnos cancelados en el Estadio Único de La Plata, por errores en la coordinación con el partido de River y Atlético Tucumán, que se jugó anoche en esa cancha. El total de vacunas aplicadas en el territorio bonaerense llega a 1.889.612 -1.624.131 personas recibieron la primera dosis y solo 265.481, la segunda-.

