Horacio Rodríguez Larreta: “No estamos de acuerdo con la restricción a la circulación, pero la vamos a respetar”

En la ciudad, bares, restaurantes, cines y teatros cerrarán las puertas a las 23 para reabrir a las 6 del día siguiente; los comercios no esenciales abrirán a partir de las 10 de la mañana; y queda nuevamente liberado el estacionamiento. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció, ante el importante aumento de casos de coronavirus en el país y en el distrito porteño en particular, las medidas que estarán vigentes durante las próximas tres semanas y que comenzarán a regir desde las 0 del viernes.

Durante el anuncio, el jefe de gobierno porteño hizo referencia a las difíciles negociaciones que mantuvieron con la Casa Rosada para definir las nuevas medidas ante la segunda ola de coronavirus.

“Respecto a la restricción a la circulación, ya expresamos que no estamos de acuerdo porque está comprobado que circular al aire libre y con tapabocas no genera contagio”, dijo Larreta, pero aclaró: “Como toda norma, la vamos a respetar de acuerdo con el espíritu que nos manifestó el Gobierno nacional de que esta medida apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial”.

“Estaremos controlando los permisos de circulación en los centros de trasbordo”, agregó el secretario de Transporte, Juan José Méndez. A lo que el vicejefe de Gobierno Diego Santilli agregó: “Vamos a aplicar los controles en conjunto y entendiendo que de 0 a 6 hay un montón de trabajadores que vuelven a la casa o trabajo y/o que realizan actividades esenciales”.

“Hoy, en relación con el inicio de la pandemia, estamos mejor preparados. Tenemos un sistema de salud fortalecido, el espacio público rediseñado para impulsar las actividades al aire libre y permitir el distanciamiento social, una sociedad que conoce las medidas de cuidado, una campaña de vacunación que va progresando y, por supuesto, contamos con la experiencia y los aprendizajes del año pasado y de otras ciudades del mundo”, dijo Rodríguez Larreta en conferencia de prensa.

Hace diez días, cuando se anunciaba el inicio del empadronamiento para la vacunación de mayores de 70, el promedio de casos nuevos por día era de alrededor de mil. Hoy, el promedio creció a 1900, indicaron desde la Ciudad. La tasa de contagiosidad, el R, está por encima de 1.

Coronavirus: una por una, las medidas de la Ciudad ante la segunda ola

Respecto de las medidas que comenzarán a regir en la ciudad desde las 0 del próximo viernes, tal como lo estableció el Gobierno nacional, los bares, restaurantes, cines y teatros deberán cerrar las puertas a las 23 “y ya no se va a poder entrar”, explicó Rodríguez Larreta. Pero la Ciudad aclaró: “Quienes para esa hora todavía se encuentren dentro del local pueden quedarse a terminar su comida o su función y retirarse antes de las 24″.

El ministro de Salud, Fernán Quirós, explicó cuál es el motivo por el que se decidió, en conjunto con los Gobiernos nacional y provincial, limitar la circulación nocturna: “Tenemos identificado que una parte significativa de contagios ocurren en los encuentros sociales, familiares y laborales con cumplimiento parcial de los protocolos. Las medidas de la nocturnidad están dirigidas a que es un momento del día y de encuentros en que el cumplimiento es inferior”.

Los restaurantes de barrio ganan adeptos por la comodidad y la cercanía LA NACION

Los comercios no esenciales, en tanto, abrirán a partir de las 10 de la mañana con el fin de escalonar la movilidad a tempranas horas y evitar que se generen aglomeraciones de trabajadores, estudiantes y docentes. La Ciudad aseguró que se van a reforzar los controles en el espacio público, en las zonas comerciales y gastronómicas, en el transporte público y en los centros de trasbordo, para garantizar el cumplimiento de los protocolos.

Semanas atrás, la Ciudad había decidido volver a prohibir estacionar, y por ende multar a los infractores, en ciertos lugares que se habían habilitado durante la cuarentena del año pasado, pero esta medida vuelve atrás a raíz de la segunda ola de coronavirus: se vuelve a liberar el estacionamiento con el objetivo de evitar la movilidad mediante el transporte público.

La Ciudad aclaró que los gimnasios van a seguir funcionando con los protocolos correspondientes.

Fabián Marelli - Archivo

Otras medidas ante la segunda ola de contagios de Covid-19

Una de las primeras medidas que se tomó, en conjunto con el sector privado de la salud, fue la de reprogramar las cirugías no urgentes para poder contar con la mayor cantidad de camas disponibles para ser destinadas al tratamiento del Covid.

El jefe de Gobierno porteño indicó que, como ya lo había adelantado el ministro de Salud Quirós, para aumentar la capacidad de testeos a personas asintomáticas y contactos estrechos se puso a disposición los predios de La Rural y de Costa Salguero, que originalmente habían sido creados para turistas y docentes.

Habilitaron La Rural y Costa Salguero para quienes se testeen y no tengan síntomas LA NACION/Manuel Cortina

“Y si tienen síntomas, ahí sí pueden ir a una Unidad Febril de Urgencia (UFU), que hay dos que ya atienden las 24 horas y el resto, a lo largo de esta semana, van a ampliar su horario de atención desde las 8 de la mañana hasta la medianoche”, añadió el intendente porteño. En las últimas semanas se había generado cierta confusión afuera de los hospitales públicos por largas colas de personas a la espera del testeo.

Con respecto a la educación, por ahora la Ciudad continúa con las clases como se llevan adelante hasta el momento. “Vamos a trabajar para garantizar la presencialidad en las escuelas porque sabemos el daño que genero un año sin clases. Vamos a esforzándonos para que puedan seguir yendo todos los días”, resaltó la ministra Soledad Acuña, también presente en la conferencia.

“Ya vacunamos a todos los mayores de 80 que se anotaron en el sistema público”

Rodríguez Larreta aseguró que ya fueron vacunados todos los mayores de 80 años que se habían empadronado, poco más de 127.000 personas. “Y de acá al fin de semana que viene vamos a vacunar a todos los mayores de 70 si se cumplen con las vacunas que nos prometieron”, añadió el funcionario. Hasta el momento, alrededor de 65.000 adultos de entre 70 y 79 años ya fueron inmunizados con la primera dosis de la vacuna Covishield de Oxford-AstraZeneca, Sputnik-V o Sinopharm, se añadió de manera oficial.

Radiografía de la pandemia en la ciudad

Total de casos: 275.249

Altas: 234.234

Fallecimientos: 7338

Reporte de las últimas 24 horas: hubo 2675 nuevos contagiados y 41 muertes

Ocupación de camas de terapia intensiva, en el sector público, para enfermos de Covid-19: 45.5%

LA NACION