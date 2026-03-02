Axel Kicillof busca desafiar a Javier Milei desde la Asamblea Legislativa bonaerense y denuncia una “estanflación”

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof habla esta tarde ante la Asamblea Legislativa bonaerense desde un escenario bien distinto al año anterior: con paro gremial sincrónico en el inicio de clases como telón de fondo que mantuvo lejos de las aulas a millones de alumnos.

El gobernador centraba su discurso en confrontar con el presidente Javier Milei. en denunciar una estanflación y proyectarse como alternativa nacional, en medio de la denuncia de asfixia financiera en este territorio por una deuda de 22,2 billones de pesos.

La puja ideológica entre el modelo liberal de Milei y el modelo del Estado presente que propone Kicillof tuvo protagonismo luego de que la oposición fuera blanco ayer de toda una catarata de insultos y agravios arrojados por el Presidente desde el Congreso.

Lo cierto es que Kicillof tiene su propia oposición interna, que le arrebató la vicepresidencia primera del Senado la semana que pasó, cuando el kirchnerismo y en especial de La Cámpora “rompió acuerdos para garantizar la gobernabilidad en la Legislatura”, según se quejaron en la Gobernación.

Incluso esta tarde Mario Ishii -designado en la línea de sucesión en contra de la voluntad de Kicillof- fue parte de la comisión de recepción del gobernador, que cruzó desde la Casa de gobierno.

En la Plaza San Martín lo vitorearon militantes del Movimiento Derecho al Futuro, simpatizantes del intendente local, Julio Alak, del intendente de Ensenada, Mario Secco y del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entro otros.

Estos intendentes se hicieron presentes en el recinto parlamentario junto a Mariel Fernández (Moreno) Federico Otermín (Lomas de Zamora) Federico Achaval (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza) entre otros.

También asistieron presentes sindicalistas que hoy protagonizaron la jornada de paro en el inicio como Roberto Baradel del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), que durante todo el día destacó el alto acatamiento al paro pero revindicó la protesta como nacional dada la convocatoria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Cetera).

De la ceremonia participó también la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ministros de la Suprema Corte de Justicia como Hilda Kogan y de la secretaría permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia, como Ulises Giménez.

Entre los intendentes se destaco la presencia de legisladores que portaron una remera negra con la inscripción: “La alternativa nacional. Kicillof”.