Axel Kicillof apuntó contra “la peste de Macri y Vidal” y pidió cambiar el sistema de salud

Desde las 17:30 Axel Kicillof encabezó el cierre del VIII Encuentro Nacional de Salud, en la Universidad Nacional de José C. Paz donde adelantó que se debe modificar el sistema de salud y avanzar a uno nacional e integrado.

En el arranque de su discurso, Kicillof recordó: “La peste de Macri y Vidal se anticipó en ese evento del 2015. En ese encuentro de salud me llevé una imagen. No sabía que en la Argentina se estaba trabajando de una manera tan seria y comprometida. Me enteré ahí, con esa reforma del sistema de salud argentino”.

“ Me dio tranquilidad, porque podían ganar una elección pero no conquistar los corazones de nuestro pueblo. Solo la organización vence al tiempo. Vamos a llevar adelante nuestros sueños ahora que somos gobierno”, sumó el mandatario.

Kicillof también adelantó: “Este encuentro abre la etapa de la pospandemia. En uno de los primeros puntos de la lista está la necesaria e imprescindible transformación de fondo del sistema de salud. No puede ser el mismo que previo a la pandemia”.

“El sistema de salud tal cual existe no sirve, tiene que ser revolucionado. Tiene que ser modificado. Eso se pudo ver durante la pandemia”, aseguró el mandatario bonaerense y sumó: “Hoy vemos que en buena parte de nuestro planeta muchas personas no accedieron a la salud. Esta pandemia mostró el fracaso del sistema sanitario en el mundo”.

Sobre las vacunas, dijo: “Hoy tenemos la vergüenza de que la vacuna le llegó a muy poquitos. Aunque la Argentina es uno de los pocos que tienen acceso, pero igual es una vergüenza lo que sucede con países con vacunas que le sobran y millones de personas que no acceden. Por eso hay que modificar los sistemas de salud”.

“Creo que es el momento para dar esta discusión y que nos encuentra preparados. Ocurrió durante la pandemia que aquellos que son los que tienen la capacidad de solventarse una prepaga y particularmente en la ciudad de Buenos Aires y pensaban que estaban protegidos. Sin embargo, se saturaron las camas de las prepagas y los atendimos en el sistema público de la provincia de Buenos Aires”, recordó Kicillof sobre la etapa más compleja de la segunda ola de Covid-19 en el país.

El gobernador sumó: “No acuso a nadie, pero digo que esa interacción. Tenemos que dar las discusiones de manera amplia. Estamos en condiciones de darlas. Estas discusiones no son contra nadie. Ni buscan empeorar la situación de nadie en particular”.

Junto al mandatario bonaerense estuvieron Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense y los candidatos oficialistas para diputados nacionales, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.