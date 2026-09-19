Axel Kicillof criticó duramente a Milei y aseguró que el desafío será cambiar el rumbo económico

Al canto “¡Axel presidente!“, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este sábado su proyecto federal de cara a las elecciones de 2027 con fuertes críticas al presidente Javier Milei y sostuvo que el principal desafío para el futuro será “cambiar el rumbo económico”.

“Con Milei a la Argentina no solo no le va bien, se está produciendo una verdadera catástrofe. El desafío que tenemos por delante es el de cambiar el rumbo económico”, manifestó Kicillof en el marco del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se llevó a cabo en Avellaneda.

“Hablan del equilibrio, de la estabilidad y el orden, pero no hay estabilidad si las familias no llegan a fin de mes, no hay orden si los hogares están tapados de deudas y no hay estabilidad si los negocios están vacíos y al trabajador le aumenta todo menos el ingreso. Con Milei el país está cada vez más desequilibrado, con menos derechos, menos trabajo y más endeudamiento y especulación”, afirmó Kicillof.

Kicillof durante el acto en Avellaneda

A su vez, el mandatario provincial le apuntó al Presidente por no recorrer las provincias ni inaugurar a lo largo de su gestión ni “una obra, ni una escuela, ni un hospital”.

“Es un gobierno nacional que abandonó a las provincias, a su gente. Abandonó la idea misma de una Argentina integrada. Estamos acá porque nosotros pensamos y hacemos exactamente lo contrario”, sumó Kicillof, mientras la militancia presente cantaba “¡El que no salta votó a Milei!“.

Además, resaltó que si bien el orden económico y social es importante, el país no puede ordenarse mediante la destrucción del aparato productivo, el sistema científico y la educación y salud públicas.

Kicillof durante el acto en Avellaneda Prensa Axel Kicillof

“Este modelo que aplican desespera, angustia y desintegra y esa desintegración está golpeando en todos lados: en los barrios, las familias, escuelas y trabajos”, dijo y agregó: “Este modelo está rompiendo los lazos sociales. Tanta desprotección está haciendo crecer el peor problema de todos: está haciendo crecer los suicidios. Nadie puede permanecer indiferente, nadie puede acostumbrarse a esa situación”.

En otro fragmento de su discurso, Kicillof hizo mención al renovado reclamo del gobierno nacional por la soberanía argentina en las islas Malvinas.

“El problema no es lo que Milei recitó durante 15 minutos, el problema es lo que hizo en estos tres años. El mismo Milei que nos habla de Malvinas resulta que es confeso admirador de Margaret Thatcher [ex primera ministra del Reino Unido], el Milei que habla de soberanía es el mismo que impulsó la venta de tierra de nuestra patria, el mismo que pide por cadena nacional la unidad es el que lleva años insultando agrediendo y dividiendo, el mismo que dice viva la patria es el mismo que la destruye. En definitiva, ni nacionalista ni patriota, Milei es cartón pintado”, criticó.

Kicillof criticó a Milei durante su discurso Prensa Axel Kicillof

Por otro lado, y en un mensaje enviado a la interna peronista, aseguró que no le interesa una construcción dirigida a “control remoto”, en lo que fue leído como una crítica velada a los modos del kirchnerismo.

“No puede haber una solución provincial a una tragedia nacional, por eso no me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”, afirmó.

En el cierre, con tono electoral, llamó a construir una “Argentina para los argentinos” y con “derecho al futuro”.

“Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo”, manifestó.