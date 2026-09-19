Axel Kicillof lanza su proyecto federal de cara a 2027 y desafía al kirchnerismo duro

LA PLATA.- Axel Kicillof lanzará este sábado la proyección federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desde Avellaneda en abierto desafío a La Cámpora y a Máximo Kirchner, que insisten en instalar una candidatura de Cristina Kirchner a pesar de que la expresidenta está impedida de participar por un fallo judicial en una causa de corrupción.

Kicillof no cede ante las críticas cada vez más fuertes que lo tildan de traidor y desleal. Intentará este sábado reunir a dirigentes y militantes peronistas de todo el territorio nacional en una demostración de fuerza hacia la interna.

“Queremos ser muchos y que vengan de todos los rincones del país para darle impulso a esta construcción federal. Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país. Y estamos decididos a construirlo”, expresó Kicillof en sus redes sociales para invitar a movilizar.

Kicillof con Magario en Avellaneda, antes de asumir la presidencia del PJ Bonaerense. VACA

La frase buscó expresar determinación frente a la presión pública y creciente de La Cámpora para instalar como única conductora a Cristina.

La fractura volvió a quedar expuesta esta semana en las calles de La Plata cuando La Cámpora y el MDF tuvieron un fuerte cruce en la previa de la marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices. Ese día, las agrupaciones estudiantiles ligadas al kirchnerismo redoblaron la apuesta con un cántico: “...Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden, somos soldados de Perón y la Patria no se vende. Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan y si querés otra canción, vení te presto la mía...”.

La marcha en La Plata por los 50 años de La Noche de los Lapices Ignacio Amiconi

El mandatario se sumó a marchar en las filas de atrás. Y desde entonces se enfocó en el acto que este sábado hará en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, para proyectarse como líder nacional. Llamó a construir una alternativa para la Argentina.

Kicillof espera que movilicen referentes de distintas provincias. La Cámpora denunció en los días previos que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, dispuso micros para facilitar los traslados mientras se los negó a la agrupación estudiantil para movilizar a la marcha por la Noche de los Lápices.

“Hoy estamos hablando de una fuerza que empieza a echar raíces en toda la Argentina con un objetivo claro que es construir, como planteó Axel, la fuerza política que le ponga un límite a esta pesadilla que significa Milei”, sólo dijo Larroque.

Kicillof no responde a las críticas y arma junto a los dirigentes que visitó en sus recorridas por el interior del país.

Desde Córdoba se espera el apoyo del exsenador Carlos Caserio y posiblemente diga presente el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali. Desde Misiones mandará una comitiva Cristian Humada, el presidente del PJ de esa provincia que el gobernador visitó hace diez días. Desde Chaco, asistirán dos referentes de Jorge Capitanich: el intendente de la ciudad de Machagai, Juan Manuel García, y el diputado provincial Sebastián Benítez Molas.

Entre Ríos se hará presente con el exdiputado Marcelo Casaretto y seis intendentes: Gustavo Bastián, de San José; Damián Arévalo, de Feliciano; Laura Rupp, de El Pingo; Luis Gaioli, de Hernández; Julio Pintos, de Liebig, y Luis Niz, de Villa Manteroy.

Por la provincia de Buenos Aires se espera a más de 40 intendentes alineados con el MDF. Varios de ellos buscan suceder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, como el anfitrión, Jorge Ferraresi; el intendente de La Plata, Julio Alak, y el de La Matanza, Fernando Espinoza. También se espera a otros alcaldes que arman desde el Gran Buenos Aires, como Mario Secco, de Ensenada, y Fernando Moreira, de San Martín.

Kicillof flanqueado por Carlos Bianco y Andrés Larroque, sus dos principales laderos Nicolas Aboaf

Se esperan también columnas de Pablo Descalzo, desde Ituzaingó, y Andrés Watson, de Florencio Varela. También la participación de Fabián Cagliardi (Berisso) y Lucas Ghi (Morón). Habrá también unos 30 alcaldes del interior bonaerense.

Kicillof dará un discurso sobre un escenario, pero antes sesionará un plenario donde se inscribieron unas 8000 personas para discutir sobre Ciencias, Universidades, Empleo, Trabajo, Educación, Obra Pública, Cultura, Deportes y Hábitat.

El gobernador cerrará con un llamado a construir un modelo alternativo al de Javier Milei.