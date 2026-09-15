Kicillof analizará el presupuesto de Milei para enviar su proyecto a la Legislatura provincial

El gobierno nacional presentó su proyecto de presupuesto 2027 y, así, habilitó a que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pueda presentar el propio. El mandatario bonaerense había informado a las dos cámaras de la Legislatura provincial que no enviaría en término el cálculo de gastos y recursos, ni la ley impositiva, porque debía aguardar los datos que incluyera la administración del presidente Javier Milei en su iniciativa.

El 31 de agosto, el gobierno bonaerense hizo llegar sendas notas a la Cámara de Senadores (que preside Verónica Magario) y de Diputados (presidida por Alejandro Dichiara) de la provincia de Buenos Aires, para dar aviso del retraso en la presentación del presupuesto provincial.

En la nota, firmada por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se indica que, para elaborar el proyecto de presupuesto provincial y el de ley impositiva, “es preciso disponer de información que proviene del Presupuesto de la Administración Nacional, a fin de tener certeza sobre aspectos relevantes relacionados con el contexto económico global y las proyecciones macroeconómicas, así como con los recursos tributarios de origen nacional”.

Pablo López, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires GPBA

“Atento a ello, y a efectos de mantener debidamente informado a ese Honorable Cuerpo, le comunicamos la imposibilidad de remitir los proyectos citados precedentemente con anterioridad a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional”, comunicó el gobierno provincial.

Desde el Ministerio de Economía bonaerense afirmaron a LA NACION que no tienen una “fecha estimada de presentación” del cálculo de erogaciones y recursos para el año que viene. Recordaron que la postergación es “algo que siempre se hace”, por la necesidad de contar con " los parámetros macro del presupuesto de Nación".

Según se establece en el artículo 25 de la ley provincial 13.767 (que regula la administración financiera y el sistema de control de la Administración General del Estado Provincial), el presupuesto provincial se debe presentar “antes del 31 de agosto del año anterior para el que regirá”.