LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof volvió a posicionarse en la carrera 2027 tras la cumbre peronista de San Fernando, a la que fue invitado. Se mostró junto a Jorge Ferraresi, candidato a sucederlo por el Movimiento Derecho al Futuro. Y llamó a rechazar una eventual reelección del Presidente: “Cuatro años más de Milei serían una calamidad”, advirtió.

La nueva incursión de Kicillof en Avellaneda, uno de los distritos más fuertes del peronismo en el Gran Buenos Aires, tuvo lugar dos días después de la foto que protagonizó Sergio Massa junto a intendentes de La Liga y referentes del peronismo federal, el martes pasado en San Fernando.

El gobernador se centró en evitar una reelección del líder de La Libertad Avanza, mientras en el Congreso se mueve un proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que pondrá en apuros la selección de candidatos por parte del peronismo.

En un acto con estética de campaña, el gobernador habló en Avellaneda junto a la intendenta Magdalena Sierra, tras una entrega de viviendas que quedaron inconclusas por el ajuste impuesto con la asunción de Milei en la presidencia en 2023.

“Milei se burla de todos los que pasan penurias y dificultades”, sostuvo Kicillof. “Hoy nuestra provincia es una excepción en todo el país porque estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar las obras que Milei paralizó”, dijo el gobernador.

En la misma línea enfatizó: “Tenemos que ser muy claros: cuatro años más sin obra pública, sin remedios, sin inversión en infraestructura, serían una verdadera calamidad” .

Kicillof en Avellaneda junto a la intendenta Magdalena Sierra y el candidato a gobernador Jorge Ferraresi NICOLAS ABOAF

Habló así al entregar 55 viviendas para los barrios de Villa Tranquila e Isla Maciel por una inversión informada de $3.168 millones. El gobierno provincial denunció que Nación paralizó mil obras por 10.1 billones de pesos. Según el sitio Chequeado, son 787 los trabajos inconclusos relevados en 126 municipios.

En San Pedro

“Nunca nos van a ver arrodillados y apoyando proyectos que van en contra de los intereses de nuestro pueblo”, dijo poco antes Kicillof, en una visita a San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Sabemos que entregar viviendas e inaugurar obras que mejoran la salud pública parece toda una excepción en la Argentina de Milei, que se propuso destruir el Estado desde dentro”, manifestó en el distrito gobernado por Cecilio Salazar. “El problema no se resuelve dejando que cada uno se arregle como pueda”, subrayó el mandatario.

En tanto, el mensaje de Avellaneda junto a Ferraresi llegó luego de que Massa se mostrara como eventual candidato presidencial por el peronismo junto a intendentes que aspiran a ser gobernador, como Federico Achaval, Mariel Fernández y Mayra Mendoza, entre otros.

Esos intendentes alineados con el grupo San Fernando buscan ser competitivos por fuera del Movimiento Derecho al Futuro. El martes, mientras Massa juntaba a su tropa, Kicillof se mostró con el intendente de La Plata, Julio Alak, que también esta anotado en la carrera por la sucesión.

Axel Kicillof, el platense Julio Alak y Verónica Magario Prensa PBA

El gobernador deberá adoptar cuál será el criterio a seguir en la provincia en caso que Nación suspenda las PASO. En este territorio están vigentes las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias por ley 14.086 que deben ser simultáneas con Nación.

En caso de que el Congreso suspenda las PASO, una versión insistente es un posible desdoblamiento de las elecciones provinciales, tal como sucedió en 2023, donde el peronismo arrasó con un resultado histórico en la Legislatura provincial.

En ese caso Kicillof tendrá un dilema: si mantiene las PASO provinciales y desdobla se votaría tres veces el año próximo, una situación inédita. Pero para eliminarlas debería llegar a un acuerdo con todos los sectores del peronismo para que salga una ley en la Legislatura, como sucedió en 2023.

Esta perspectiva hoy resulta compleja: por ahora los líderes peronistas sólo dialogaron sobre la necesidad de sostener las PASO. En caso que se suspenda esa ley ordenadora habrá una fuerte tensión.