Axel Kicillof habló del ataque al memorial de las víctimas del Covid-19: “Todo lo que se haga desde la falta de respeto está mal”

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof se refirió hoy a las escenas de vandalismo registradas ayer durante la manifestación por el Día de la Lealtad peronista, en la Plaza de Mayo. Kicillof dijo que estuvo en la plaza, pero condenó el ataque al memorial de las víctimas del Covid-19: “Todo lo que se haga desde la falta de respeto esta muy mal”, manifestó.

Del acto en la escuela de Escuela Juan Vucetich de Berazategui participaron también el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín, entre otras autoridades.

“Ayer fue un día peronista. No solo el 17 de octubre, con la gente en la calle. Fue muy doloroso cuando no lo pudimos hacer en pandemia. Fueron épocas muy duras para el peronismo que tiene tradición de movilización. Yo fui de manera particular con muchos intendentes, de manera espontánea”, dijo, para poner un marco a su presencia en un acto en el que se volcaron fuertes críticas al presidente Alberto Fernández , principalmente en boca de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Victoria Tolosa Paz y Axel Kicillof, junto a Hebe de Bonafini, en la Plaza de Mayo Fabián Marelli

“La sociedad cuando se moviliza nos da a nosotros la pauta, tenemos que saber escuchar”, reflexionó Kicillof. Ayer el gobernador dejó un par de mensajes en Twitter a propósito del Día de la Lealtad Peronista. “Sigamos militando en unidad, con amor y memoria, la provincia y el país que soñamos. En esta nueva etapa de reconstrucción redoblemos el esfuerzo y el compromiso para entre todos y todas seguir adelante”, escribió.

En otro posteo fue más enfático al defender la movilización. “Hoy volvimos a encontrarnos en la calle, después de tanto sacrificio pudimos volver a abrazarnos y disfrutar de una emotiva movilización popular. En un nuevo #17deOctubre, celebremos en unidad y con memoria, el compromiso de lograr una patria más justa, libre y soberana.