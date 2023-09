escuchar

LA PLATA.-El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó este martes en público al presidente de la Cámara de Diputados y candidato a intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, en medio del escándalo de corrupción en la Legislatura, que estalló cuando fue detenido un puntero del peronismo cobrando decenas de tarjetas de débito de empleados legislativos.

Kicillof se mostró en una foto con Otermín cinco días después de que la Cámara de Apelaciones de La Plata liberara al puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau y cerrara la investigación. El dirigente del PJ fue detenido con 49 tarjetas de débito y 1,2 millones de pesos.

El gobernador respaldó al titular de la Cámara de Diputados provincial a través de la red X, con un spot a favor del candidato en Lomas de Zamora. “No son promesas, son realidades que queremos seguir transformando junto a @fotermin y @minsaurralde”, manifestó Kicillof en referencia también a su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, jefe político de Otermín.

El aspirante a gobernador y el postulante a alcalde compartirán este miércoles con el candidato presidente, Sergio Massa un acto proselitista en Ensenada, donde está invitada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Massa, Kicillof y Otermin - todos postulantes de Unión por la Patria- tendrán oportunidad de romper el silencio férreo que mantienen hace 17 días sobre el caso del Julio Rigau, el puntero político peronista detenido y acusado de supuestas estafas reiteradas en la Legislatura . El puntero fue liberado y excusado por la justicia el jueves pasado.

Massa, Kicillof, y Otermin no se han pronunciado aún sobre el caso del puntero detenido mientras hacía extracciones de dinero con tarjetas de débito de 49 personas presuntamente empleadas en la Legislatura.

El teléfono de Rigau -que aún está en poder de la justicia- podría abrirse para una pericia judicial en las próximas semanas a pedido de la fiscalía y arrojar luz sobre los interlocutores entre el puntero político y los responsables de una caja con un presupuesto anual de 62 mil millones de pesos que tuvo una sola sesión ordinaria en este año electoral.

Federico Otermin, Adrián Urreli, Carlos Moreno y Rubén Eslaiman

Los tres candidatos en campaña de Unión por la Patria no han expresado su opinión sobre el escándalo del puntero autodefinido electricista de la Cámara de Diputados, que conmueve a la política en el último tramo de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Los tiempos electorales no son los tiempos de la justicia: Kicillof se ilusionaba con tener a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mañana en el club Cambaceres de Ensenada para apuntalar la campaña de UP, pero la senadora no confirmó aún su presencia en un escenario que se montará a 20 kilómetros de los tribunales donde se guarda en custodia el teléfono de Rigau.

Massa, Kicillof y Otermin tendrán un escenario desde donde manifestarse sobre los mecanismos de financiamiento de la política antes de que la justicia disponga –o no- la apertura de esa pequeña caja negra.

Nada indica que darán su versión sobre la actividad del puntero peronista las autoridades responsables de los presupuesto de la Legislatura, de la provincia de Buenos Aires o de la Nación ante los veinte mil militantes movilizados por lo intendentes que no harán preguntas.

Pero tendrán oportunidad expresar, juntos, su versión sobre estos hechos.

Luego, más cerca de las elecciones el juez de Garantías Guillermo Atencio tendría que resolver en los próximos días si habilita una pericia del teléfono de Julio Rigau, que se encamina a solicitar la UFI n°2, mientras la Fiscalía General tramita un recurso de apelación sobre la nulidad de la Investigación Penal Preparatoria n° 06-00-47.539-23.

La Fiscalía General de La Plata, a cargo de Héctor Voglioli- superior de la UFI° 2- entiende que la nulidad de esta causa no está firme dado que ya presentó una reserva para recurrir el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones ante la Cámara de Casación. De acuerdo a esta interpretación la UFI 2 estaría en condiciones de pedir nuevas medidas.

El ministerio público fiscal - que depende en última instancia del Procurador Julio Conte Grand- también considera que la causa no está suspendida mientras se tramita la apelación en Casación.

Kicillof sostiene una batalla personal con Conte Grand: varias veces pidió el apartamiento del cargo de Procurador General, dado que el funcionario fue Secretario General de la provincia durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

El Procurador tampoco se ha expresado en público sobre la liberación expres de Rigau: sostiene que podría ser parte de la causa si Casación hace lugar al recurso que prepara Vogliolo y la defensa de Rigau apela ante la Suprema Corte de Justicia.

Mientras la política evalúa la conveniencia de mantener silencio o dar su versión sobre el escándalo, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires analiza presentarse ante el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Guillermo Atencio, como particular damnificado en la causa que investigó una supuesta defraudación a la Legislatura.

El Fiscal de Estado Hernán Gómez- nombrado durante el gobierno de Daniel Scioli- aún no tuvo acceso al expediente declarado nulo por la Cámara de Apelaciones de La Plata el jueves último.

“Formalmente no estamos notificados. No hemos tenido acceso al expediente que es un circuito cerrado a donde sólo se ingresa con una clave que se le da a las partes”, dijeron en la Fiscalía de Estado a La Nacion.

“Estamos analizando las alternativas de la apelación de Héctor Vogliolo. Y estudiar la sentencia de la cámara que no la vimos publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires”, se informó a La Nacion.

“Es una cuestión técnica compleja. Estamos evaluando hacer una presentación, pero no tuvimos acceso aún”, se informó el órgano constitucional encargado de litigar en representación de los intereses del Estado de la provincia de Buenos Aires.

“Podría haber una defraudación al fisco si la gente no trabajaba allí: o si las tarjetas estaban a nombre de personas muertas – analizaron en la Fiscalía de Estado- Si la gente trabaja allí sería otro tipo de delito: entre privados”, se conjeturó entre el equipo de letrados que analiza los pasos a seguir.

“En alguna causa de defraudación a la Legislatura ya nos hemos presentado. Entonces era gente a la que le falsificaron firma para contrato”, recordaron los abogados que analizan como involucrarse en el expediente, por ahora declarado nulo.

La nulidad fue dispuesta con el voto de Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo.

Benavides, el camarista que fundamentó con su voto la liberación de Julio Rigau, consideró nulo todo el proceso policial que dio lugar a la detención de Rigau dado que la requisa, la detención y el traslado de Rigau se hizo sin mediar orden judicial. Villordo adhirió a este argumento y acompañó con su voto.

La investigación de la justicia ordinaria quedó desarticulada, por ahora. La política tiene oportunidad de dar su versión sobre el escándalo mientras la justicia dirime si suspende las pericias o avanza, en sintonía con el calendario electoral, en el mes próximo.

