Axel Kicillof impulsa proyectos de fuerte intervención estatal: presentó una ley de góndolas con multas y clausuras

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof busca diferenciarse del presidente Javier Milei con políticas de fuerte intervención estatal: esta semana propuso regular las góndolas para el consumo masivo a través de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.

Pero eso no es todo: el mandatario busca, además, dar un giro en el sistema de salud de la provincia con la creación de un Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y un Sistema de Emergencias de Salud con participación mayoritaria del Estado. Este último proyecto está listo para ser aprobado la semana próxima en la Cámara de Diputados.

Se trata, en todos los casos, de proyectos que generan polémica, tanto en el sector privado como entre los representantes de la oposición, que se resisten a aprobar sin cambios las iniciativas enviadas a la Legislatura por el Poder Ejecutivo.

Ley de góndolas

El más nuevo de los proyectos, que busca intervenir en el comercio minorista, propone restaurar la ley 27.545, promovida durante el gobierno de Alberto Fernández y derogada por un decreto de Milei (el DNU 70/24). Se presenta como un iniciativa para dar a las micro, pequeñas y medianas empresas góndolas físicas y virtuales para competir contra los oligopolios de modo, además, de garantizar la venta de productos regionales y de favorecer la competencia en favor de los consumidores, según el gobierno provincial.

Kicillof prevé multas, de hasta el equivalente a mil sueldos del empleado público, quita de concesiones y clausuras para los comerciantes que no cumplan con esta ley de góndolas.

El mandatario presentó la propuesta, girada por el Poder Ejecutivo al Senado, este miércoles, durante el Congreso Productivo Bonaerense, donde fustigó a Milei.

Llamado a diferenciarse

“El proyecto del gobierno nacional incluye desmantelar y desintegrar el Estado, situación que ya está afectando a todas las provincias”, dijo Kicillof al presentar el proyecto. “Ante esto, hemos venido a reafirmar que desde la provincia de Buenos Aires vamos a emplear todos los instrumentos que tengamos a disposición para proteger la producción y el trabajo bonaerense”, advirtió.

Ayer, Kicillof volvió a la carga contra Milei. “No puede haber Pacto de Mayo si no incluye la defensa de la industria y el trabajo“ dijo. “Hago un llamamiento a ponernos de acuerdo en una política que no está escrita en el Pacto de Mayo: cuidar lo nuestro para defender la industria y el trabajo”, manifestó. “En ese documento no se hace ninguna mención a fomentar la producción y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Nosotros no vamos a firmar algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo”, expresó en Pilar.

Axel Kicillof, en el acto por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón Nicolas Suárez - LA NACION

Los dos expedientes que impulsa Kicillof y que se tramitan en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados generan polémica. En cuanto al proyecto que promueve una empresa de emergencias con participación mayoritaria del Estado, la oposición denunció un amplio desfinanciamiento y déficit multimillonario del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Este proyecto podría ser puesto a consideración de la Cámara baja la semana que viene.

La otra iniciativa propone crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que tendrá por fin realizar, por sí misma o por intermedio de terceros, la producción, el desarrollo, el fraccionamiento, la compra y venta de medicamentos, vacunas e insumos médicos y odontológicos.

La discusión recién comienza en la Legislatura. Unión por la Patria necesita mayoría simple para aprobar las leyes. En la Cámara baja estaría en condiciones de reunir los votos con aliados tras introducir modificaciones y conceder cambios a la oposición, dado que hay siete bloques y Unión por la Patria tiene una ajustada primera minoría con 37 escaños sobre 92. Pero si la oposición se aliara para evitar que se vote, podría bloquear las propuestas del Ejecutivo.

En la Cámara alta la aprobación también es complicada. Unión por la Patria tiene 21 votos sobre 46. Pro tiene 10; la UCR más Cambio Federal, 8, y las distintas facciones de libertarios 6, más uno de Carolina Píparo.