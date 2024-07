Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 | Axel Kicillof: “Nos invitan a firmar pactos; primero paguen lo que le robaron a las provincias”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, disparó munición pesada contra el presidente Javier Milei. Criticó al llamado del Pacto del 9 de Julio y lo cuestionó por su posición respecto al rol del Estado. “Esto parece un ‘argentinicidio’, están hablando de desintegrar el Estado y la Nación; parece ser el proyecto de fondo”, dijo durante el cierre del acto de la segunda edición del Congreso Productivo Bonaerense (Cosapro).

El mandatario provincial insistió que pese a la recesión a nivel nacional la provincia logró continuar por una senda de crecimientos “la industria bonaerense no se rinde ni baja los brazos (...) Al revés, estamos aquí para reflexionar, intercambiar ideas y evaluar el pasado; pero, sobre todo, para discutir y pensar el futuro”, comentó.

En ese sentido, evaluó que es erróneo plantear una dicotomía entre Estado y mercado, y que el primero es necesario “para la producción y el trabajo. “El Estado no es optativo”. ”Nadie quiere menos Estado. Eso no se discute en ningún lado. Al contrario, me piden más escuelas, más patrulleros y más hospitales”, explicó y siguió: “Necesitamos un Estado presente, eso no es contradictorio con el mercado. Es una falsa antinomia”.

03.00 | Carlos Pagni: “Insinuaciones temibles sobre el ataque a Cristina”

Por Carlos Pagni

En el juicio oral por el intento de asesinar a Cristina Kirchner, que se inició hace una semana, se despliegan dos exhibiciones de ineptitud de escalas delirantes. Una es la que protagonizan los “copitos”, esa banda de lúmpenes dedicada, entre otras ocupaciones, a la venta de algodón de azúcar. La otra es la que encarnan los responsables de investigar ese crimen. En el comportamiento de este segundo grupo se enhebran tantas torpezas que es inevitable una fantasía: si hubo un intento de dispersar la investigación, de empantanar el caso. Esta hipótesis obliga a revisar la primera percepción. ¿Los “copitos” son lo que parecen? ¿O son, así de rudimentarios, las piezas de un enigmático ajedrez?

Las rarezas, o las tonterías, son anteriores al ataque que se está juzgando en el Tribunal Oral Nº6. El 22 de agosto de 2022 el fiscal Diego Luciani pidió para la señora de Kirchner una condena a 12 años de prisión por las irregularidades en el manejo de la obra pública de Santa Cruz. A partir de ese momento la esquina de Juncal y Uruguay, donde ella vivía entonces, se transformó en el punto de encuentro de simpatizantes que iban a respaldarla y darle ánimo.

02.30 | El oficialismo logró dilatar el tratamiento de las jubilaciones, pero el kirchnerismo insistirá en debatir hoy

. Prensa Senado

Por Gustavo Ybarra

El oficialismo logró frenar la ofensiva del kirchnerismo, que quiso apurar la firma del dictamen, al dilatar en comisiones del Senado el debate del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios. Sin embargo, el Gobierno no puede confiarse ya que el bloque de Unión por la Patria anticipó que pedirá el tratamiento sobre tablas de la iniciativa en la sesión de la Cámara alta prevista para este jueves.

A priori, todo indica que las huestes lideradas por la vicepresidenta Victoria Villarruel podrán contener la embestida, ya que el radicalismo , el Pro y otros senadores de la oposición dialoguista no se sumarían a la jugada de la bancada kirchnerista, que necesitará el apoyo de los dos tercios de los presentes para imponer en el temario de la sesión el proyecto que aprobó la Cámara baja el 4 de junio último con un amplio respaldo de 162 votos a favor y 72 en contra.

02.00 | Macri le reclamó a Milei que le gire los fondos de coparticipación a la Ciudad

Milei saluda a Macri

Por Matías Moreno

A una semana de que Javier Milei consiguiera la sanción de las reformas económicas en el Congreso, Mauricio Macri rompió hoy la tregua con el Gobierno: salió a reclamar que el Presidente cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y aumente el giro de fondos de coparticipación –es decir, que incremente el goteo diario del 1,4% al 2,95%– que recibe la ciudad de Buenos Aires, el principal bastión político de Pro.

El expresidente salió a diferenciarse de Milei cuando faltan cinco días para la firma del “Pacto de Mayo” en Tucumán y a menos de 24 horas de que el macrismo avance con el corrimiento de Patricia Bullrich de la estructura partidaria de Pro en una cumbre de la Asamblea Nacional de la fuerza. Esa jugada marcará el divorcio definitivo de Macri con Bullrich, su gran apuesta electoral en 2023, y podría derivar en un enfrentamiento interno en todos los niveles de Pro.

01.30 | Francos dijo que Sergio Massa “trabaja para generar inestabilidad en el Gobierno”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entrevistado por Luis Novaresio en +Entrevistas por LN+

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que el exministro de Economía Sergio Massa “está trabajando para generar inestabilidad en el Gobierno” con la intención de sacar un rédito político. Además, detalló que el Ejecutivo espera que Federico Sturzenegger pueda sumarse al gabinete ministerial el viernes y no descartó la posibilidad de proponer expandir el número de la Corte Suprema.

Entrevistado por Luis Novaresio, en el ciclo +Entrevistas de LN+, Francos criticó las actitudes del excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Está haciendo mantenimiento del helicóptero”, dijo y especuló con que la oposición necesita que el Gobierno se equivoque. “No pararon las aspas del club del helicóptero, se trabaja para eso y detrás de eso hay un poder económico que opera en los mercados”.

