LA PLATA.− El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo había responsabilizado por la incertidumbre económica y la suba del riesgo país. “Háganse cargo de una”, dijo.

En una entrevista con A24, el ministro acusó a Kicillof de trabajar para generar incertidumbre sobre la continuidad del modelo económico. “El otro día, dos gobernadores me dijeron que el propio Kicillof les blanqueó que va a seguir diciendo que va a defaultear, que va a atacar al RIGI y demás, para generar miedo en la gente”, manifestó.

“Es decir, la estrategia de la oposición es tratar de generar temor para que la gente se reprima frente a lo que se está anunciando y a lo que viene. Ellos piensan que, si generan miedo, paralizan todo: la economía se frena, la gente se asusta, vende bonos y compra dólares. En su fantasía, creen que eso los favorece”, añadió Caputo.

Kicillof en Coronel Rosales, durante la inauguración de un parque solar. NICOLAS ABOAF

El gobernador bonaerense se hizo eco de la acusación. “Toto Caputo dijo que el riesgo país se fue por las nubes y era culpa mía. Yo estoy en Pehuen Có. ¿Qué voy a hacer?. Estoy inaugurando un parque solar", replicó, acompañado , por el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

“Hermano, háganse cargo de una. Dale. Cuando las cosas les salen bien, te dicen que fue la enorme y genial política que tenemos. Y casi todos los días que le sale mal es culpa del gobernador de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Kicillof en Coronel Rosales, durante la inauguración de un parque solar. NICOLAS ABOAF

“Tenemos que trabajar... Lo voy a decir en mis términos. Tenemos que trabajar para que el año que viene se termine esta pesadilla”, continuó, para completar: “Lo que tienen que cambiar el la política, la orientación”.

La recorrida por la sexta sección bonaerense incluyó también las ciudades de Bahía Blanca y Tres Arroyos.

Durante la visita a Bahía Blanca, en la que anunció una inversión por US$200 millones, Kicillof criticó también al presidente Javier Milei por su política económica, las privatizaciones y el RIGI.

Kicillof en Coronel Rosales, durante la inauguración de un parque solar. NICOLAS ABOAF

“Desde que asumimos nos propusimos impulsar desarrollo en los distintos distritos del interior que habían sido olvidados durante mucho tiempo”, sostuvo. “Hoy, a pesar de una política económica nacional que pone en riesgo nuestra industria, nuestro comercio y nuestros turismo, seguimos haciendo todos los esfuerzo para acompañar a los y las bonaerenses”, manifestó.

Y reforzó, en tono electoral: “Vamos a seguir trabajando para que nuestro país pueda terminar con esta pesadilla y los argentinos vuelvan a contar con un Estado que promueva el trabajo, fortalezca la producción y cuide la soberanía”, puntualizó Kicillof.

Axel Kicillof en la inauguración de un parque solar de Coronel Rosales NICOLAS ABOAF

El riesgo país subió por segunda rueda consecutiva hoy y superó la barrera de los 1100 puntos básicos. A la vez los bonos soberanos profundizaron su caída, algo que derivó en la suba del indicador, que casi triplicó su valor en cuatro meses.

En las primeras negociaciones de la jornada, el índice que elabora el JP Morgan avanza 34 unidades y se ubica en los 1128 puntos básicos (+3,11%). Para encontrar valores similares de riesgo país, hay que remontarse a las elecciones legislativas del año pasado, cuando llegó a tocar un máximo en 1456 puntos básicos.

Cómo cambió el riesgo país durante la semana del 16 al 23 de noviembre

El avance del riesgo país está directamente relacionado con la caída de los bonos soberanos argentinos, cuyos precios retrocedieron en las últimas semanas. Este miércoles, los Bonares registran bajas de hasta el 2% (AL31D), mientras que los Globales retroceden hasta un 2,9% (GD35D).