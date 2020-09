El gobernador bonaerense aseguró que no promete cosas que no puede cumplir

10 de septiembre de 2020 • 12:15

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy un aumento en el salario de unos 39.000 oficiales de la Policía Bonaerense y al hablar sobre las protestas que se desataron en la fuerza volvió a apuntar contra la gestión anterior, de María Eugenia Vidal, durante la cual aseguró que los agentes perdieron "30 por ciento" en la capacidad de sus haberes.

"El salario de la Policía fue el que más se resintió con la gestión anterior", dijo el funcionario y agregó: "Les quiero hablar a los policías. Sé que hay prejuicios sobre mí y sé que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Si no es incomprensible cómo con una caída del 30 por ciento (no haya habido una protesta)".

Asimismo destacó que desde su administración no prometen llevar adelante decisiones que no pueden cumplir: "No hice esas promesas y no me dediqué al marketing político durante la campaña. La gestión anterior había prometido equiparar el salario de los policías al de otras fuerzas. No fue verdad. No solo no lo equipararon. Cayó 30 por ciento".

Antes, el gobernador había detallado que los oficiales "pasarán a percibir un salario (inicial) de bolsillo de 44 mil pesos" y dijo que, con esta decisión, "comienza una equiparación del salario con el de la Policía Federal Argentina".

"He tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda que este Estado tiene con su policía", dijo en el acto que se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno provincial, del que participaron intendentes de distintos municipios bonaerenses, según publica la agencia de noticias Télam.

El anuncio, en detalle

39.521 oficiales de la Policía Bonaerense percibirán un salario inicial de bolsillo de 44.000 pesos.

Cuando los oficiales egresen de la escuela, percibirán entre salario de bolsillo y compensación por uniforme unos 49.000 pesos y los policías que hagan horas adicionales cobrarán alrededor de 60.000 pesos.

El monto para la compra de uniformes pasará de 1100 a 5.000 pesos.

Las denominadas horas Cores (extra) se elevan de 40 a 120 pesos.

Se creará el Instituto Universitario Juan Vucetich.

Se incorporarán dos hospitales exclusivos para las fuerzas de seguridad.

Se reforzará la asistencia psicológica para los policías.